Są zdjęcia z rewitalizacji szybu basztowego byłej kopalni Saturn
Czeladź pozyskała niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego dawnej kopalni Saturn. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce. Na zdjęciach w galerii można zobaczyć, jak przebiegają prace rewitalizacyjne.
fot: FB Zbigniew Szaleniec
Prace przy rewitalizacji szybu basztowego kopalni Saturn
fot: FB Zbigniew Szaleniec
Czeladź pozyskała niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego dawnej kopalni Saturn. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce. Na zdjęciach w galerii można zobaczyć, jak przebiegają prace rewitalizacyjne.
W kwietniu została podpisana umowa z wyłonioną w przetargu firmą Efekt, na rewitalizację kolejnych obiektów po byłej kopalni Saturn w Czeladzi. Chodzi o pęknięty budynek szybu II oraz budynek maszyny wyciągowej tego szybu. Odnowione zostaną także zarówno zgromadzone obok maszyny górnicze, jak i te wewnątrz budynków szybowych.
W mediach społecznościowych burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec pokazał ostatnio zdjęcia, jak przebiegają prace przy zagospodarowaniu szybu.
Szyb basztowy z maszyną wyciągową kopalni Saturn w Czeladzi przejdzie remont dzięki unijnemu wsparciu. Miasto pozyskało niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytku. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce.
Kopalnia Saturn zakończyła wydobycie w 1996 r.