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Są zdjęcia z rewitalizacji szybu basztowego byłej kopalni Saturn

Czeladź pozyskała niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego dawnej kopalni Saturn. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce. Na zdjęciach w galerii można zobaczyć, jak przebiegają prace rewitalizacyjne.

Monika Krezel

Monika Krężel

31 sierpnia 2026, 10:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB Zbigniew Szaleniec

Prace przy rewitalizacji szybu basztowego kopalni Saturn

fot: FB Zbigniew Szaleniec

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Galeria
(16 zdjęć)

Czeladź pozyskała niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego dawnej kopalni Saturn. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce. Na zdjęciach w galerii można zobaczyć, jak przebiegają prace rewitalizacyjne.

W kwietniu została podpisana umowa z wyłonioną w przetargu firmą Efekt, na rewitalizację kolejnych obiektów po byłej kopalni Saturn w Czeladzi. Chodzi o pęknięty budynek szybu II oraz budynek maszyny wyciągowej tego szybu. Odnowione zostaną także zarówno zgromadzone obok maszyny górnicze, jak i te wewnątrz budynków szybowych.

W mediach społecznościowych burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec pokazał ostatnio zdjęcia, jak przebiegają prace przy zagospodarowaniu szybu.

Szyb basztowy z maszyną wyciągową kopalni Saturn w Czeladzi przejdzie remont dzięki unijnemu wsparciu. Miasto pozyskało niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytku. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce.

Kopalnia Saturn zakończyła wydobycie w 1996 r.

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