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Są wyniki matur. Które miasta w woj. śląskim wypadły najlepiej?

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu maturalnego. Sprawdzamy, jak wypadł w woj. śląskim. 

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Robert Passia

8 lipca 2026, 10:47

fot: Monika Krężel

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jak wypadła matura w woj. śląskim?

fot: Monika Krężel

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu maturalnego. Sprawdzamy, jak wypadł w woj. śląskim. 

Jak wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, maturę w 2026 roku zdało 81,1 proc. przystępujących. To minimalnie lepszy wynik niż w ubiegłym roku, gdy zdało 80 proc. absolwentów szkół średnich.

Ile osób czeka poprawka? 12,3 proc. przystępujących nie zdało jednego przedmiotu i w sierpniu muszą planować egzamin poprawkowy. 6,6 proc. osób nie zdało więcej niż jednego egzaminu, co sprawia, że w przyszłym roku ponownie podejdą do matury.

Jak poszła matura w woj. śląskim?

W woj. śląskim maturę zdało 81 proc. abiturientów, co jest wynikiem zbliżonym do krajowego. Lepiej poszło maturzystom z woj. małopolskiego (85 proc), świętokrzyskiego (84 proc), mazowieckiego (83 proc.), podlaskiego i podkarpackiego (w obu przypadkach 82 proc.). 

Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 59,1 proc. Nieco gorzej zdający z regionu wypadli z podstawowej matematyki (58 proc.). Najlepiej poszedł im język angielski na poziomie podstawowym, który zdali za średnim wynikiem 79,3 proc. 

Najlepsze średnie wyniki egzaminu w woj. śląskim osiągnęli maturzyści z Bielska-Białej (62,9 proc), Mysłowic (62,3 proc.) i Katowic (62,1 proc.). Na drugim końcu znalazły się ex-aequo Chorzów i Dąbrowa Górnicza (52,4 proc), Piekary Śląskie (50,7 proc) i powiat rybnicki (50,5 proc.)

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