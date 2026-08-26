Wciąż jeszcze można zapisać się na studia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Wciąż jeszcze można zapisać się na studia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Jak informuje Politechnika Śląska, druga tura rekrutacji potrwa jeszcze do końca sierpnia. Wolne miejsca są jeszcze na studiach I stopnia (inżynierskich). Chętni mogą wybierać m.in. wśród kierunków Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Łączy on kierunki o ugruntowanej pozycji z nowymi obszarami odpowiadającymi na przemiany technologiczne, środowiskowe i gospodarcze – przekazała Politechnika Śląska.

Zgodnie z informacją na stronie uczelni, wciąż jeszcze można zapisać się na studia I stopnia na kierunkach: automatyka i informatyka przemysłowa, geodezja i kartografia, geoinformatyka, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Ten ostatni kierunek niedawno został włączony do oferty wydziału i łączy m. in. zagadnienia ochrony środowiska, rekultywacji, oceny ryzyka oraz planowania nowych funkcji dla obszarów poprzemysłowych. W pierwszej turze rekrutacji najpopularniejszym kierunkiem była jednak geodezja i kartografia. Na stacjonarne studia I stopnia zapisało się tam 319 osób.

Druga tura rekrutacji na Politechnice Śląskiej potrwa do 31 sierpnia i odbywa się w formie elektronicznej.