Górnictwo

Są jeszcze miejsca na górniczym wydziale. Politechnika Śląska nadal rekrutuje

Wciąż jeszcze można zapisać się na studia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Robert Passia

Robert Passia

26 sierpnia 2026, 12:10
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Wciąż można zostać studentem kierunku związanego z górnictwem.

fot: PGG

Wciąż jeszcze można zapisać się na studia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Jak informuje Politechnika Śląska, druga tura rekrutacji potrwa jeszcze do końca sierpnia. Wolne miejsca są jeszcze na studiach I stopnia (inżynierskich). Chętni mogą wybierać m.in. wśród kierunków Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. 

Łączy on kierunki o ugruntowanej pozycji z nowymi obszarami odpowiadającymi na przemiany technologiczne, środowiskowe i gospodarcze – przekazała Politechnika Śląska.

Zgodnie z informacją na stronie uczelni, wciąż jeszcze można zapisać się na studia I stopnia na kierunkach: automatyka i informatyka przemysłowa, geodezja i kartografia, geoinformatyka, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych. 

Ten ostatni kierunek niedawno został włączony do oferty wydziału i łączy m. in. zagadnienia ochrony środowiska, rekultywacji, oceny ryzyka oraz planowania nowych funkcji dla obszarów poprzemysłowych. W pierwszej turze rekrutacji najpopularniejszym kierunkiem była jednak geodezja i kartografia. Na stacjonarne studia I stopnia zapisało się tam 319 osób. 

Druga tura rekrutacji na Politechnice Śląskiej potrwa do 31 sierpnia i odbywa się w formie elektronicznej. 

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