Kraj i Świat

Rząd pracuje projektem dotyczącym skarg do sądu w sprawie programów ochrony powietrza

We wtorek rząd ma zająć się projektem ws. zapewnienia możliwości wnoszenia skarg do sądu dotyczących programów ochrony powietrza oraz usprawnienia procesu aktualizacji programów przez samorządy w okresie przejściowym, zanim wejdą w życie nowe regulacje unijne - zapowiedziała kancelaria premiera.

Pap

22 czerwca 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: NFOŚiGW

Projekt umożliwi samorządom opracowanie i przyjęcie aktualizacji programów ochrony powietrza

fot: NFOŚiGW

We wtorek rząd ma zająć się projektem ws. zapewnienia możliwości wnoszenia skarg do sądu dotyczących programów ochrony powietrza oraz usprawnienia procesu aktualizacji programów przez samorządy w okresie przejściowym, zanim wejdą w życie nowe regulacje unijne - zapowiedziała kancelaria premiera.

Chodzi o projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska.

Celem proponowanych przez resort klimatu przepisów jest zapewnienie możliwości zaskarżania do sądu administracyjnego programów ochrony powietrza, ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych (w tym ich braku) bez konieczności - tak jak obecnie - wskazywania naruszenia "interesu prawnego".

Zaskarżenie - jak wynika z propozycji resortu klimatu - wnieść będzie mogła osoba fizyczna mieszkająca w strefie objętej programem; osoby prawne, lub organizacje, które prowadzą udokumentowaną działalność w danej strefie przez co najmniej 24 miesiące; organizacje społeczne, które powołują się na cel statutowy i prowadzą udokumentowaną działalność zakresie ochrony powietrza lub zdrowia ludzi przez co najmniej 24 miesiące. Na wniesienie skargi przewidziano 6 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały powołującej program.

Zmiana prawa wynika z zarzutów Komisji Europejskiej

Uważa ona, że obecne polskie przepisy utrudniają zaskarżanie programów ochrony powietrza do sądów.

Projektowana ustawa zawiera również przepisy określające zakres i termin obowiązywania przejściowych aktualizacji programów ochrony powietrza. Są one potrzebne z powodu wejścia w życie nowej unijnej dyrektywy, która wymaga opracowania nowych planów do końca 2028 r.

Istnieją samorządy, które musiałyby opracowywać pełne programy na krótki okres, co - zdaniem resortu klimatu i środowiska - byłoby nieefektywne. Projekt umożliwia samorządom opracowanie i przyjęcie do 30 listopada 2026 r. aktualizacji programów ochrony powietrza o minimalnym zakresie. Mają one obowiązywać do czasu wejścia w życie nowych planów, zgodnych z unijną dyrektywą.

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