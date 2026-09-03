Energetyka

Rząd planuje 4,8 mld zł wsparcia dla przemysłu energochłonnego do 2030 r.

Program wsparcia dla przemysłu energochłonnego o budżecie 4,8 mld zł ma pomóc firmom w obniżeniu kosztów energii elektrycznej i finansowaniu inwestycji w transformację energetyczną - wynika z projektu ustawy, który został opublikowany w środę.

Pap

3 września 2026, 07:34
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Ministerstwo Energii

Do wsparcia kwalifikować się mają m.in. przedsiębiorstwa z branż górniczej oraz hutniczej

fot: Ministerstwo Energii

Program wsparcia dla przemysłu energochłonnego o budżecie 4,8 mld zł ma pomóc firmom w obniżeniu kosztów energii elektrycznej i finansowaniu inwestycji w transformację energetyczną - wynika z projektu ustawy, który został opublikowany w środę.

Chodzi o projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej, którego wnioskodawcą jest Minister Finansów i Gospodarki.

Projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Finansów ma stworzyć podstawę prawną do uruchomienia programu pomocy zgodnego z unijnymi ramami wsparcia dla Paktu dla Czystego Przemysłu (CISAF).

Zgodnie z projektem pomoc będzie polegała na czasowym obniżeniu cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych do 2030 r. Wsparcie będzie mogło objąć maksymalnie 50 proc. rocznego zużycia energii elektrycznej przedsiębiorstwa, a beneficjenci będą musieli przeznaczyć co najmniej połowę otrzymanej pomocy na inwestycje związane z transformacją energetyczną.

Do wsparcia kwalifikować się mają m.in. przedsiębiorstwa z branż górniczej, hutniczej, chemicznej, cementowej, szklarskiej i ceramicznej wpisane do wykazu odbiorców przemysłowych. Autorzy projektu szacują, że program może objąć około 300 przedsiębiorców.

W uzasadnieniu wskazano, że polskie firmy energochłonne ponoszą jedne z najwyższych kosztów energii w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu w drugiej połowie 2025 r. cena energii dla największych odbiorców przemysłowych w Polsce wyniosła 171,6 euro za MWh i była najwyższa w UE.

Finansowanie programu ma być wspierane przez czasowe podwyższenie CIT dla największych podmiotów osiągających przychody powyżej 50 mln euro i działających m.in. w zakresie wydobycia ropy i gazu, handlu paliwami oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Stawka podatku miałaby wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 30 proc. w 2027 r., 26 proc. w 2028 r. i 23 proc. w 2029 r., by od 2030 r. wrócić do poziomu podstawowego.

Z oceny skutków regulacji wynika, że podwyżka CIT mogłaby przynieść budżetowi państwa dodatkowo około 2,8 mld zł w 2027 r., około 2,5 mld zł w 2028 r. oraz około 1,6 mld zł w 2029 r.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2027 r. Pomoc publiczna będzie mogła być udzielana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. (PAP)

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