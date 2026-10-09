Rząd chce przyspieszyć atom. Bezterminowe decyzje lokalizacyjne dla elektrowni jądrowych
Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt kolejnej nowelizacji tzw. specustawy jądrowej (UD382). Zmiany mają usunąć bariery administracyjne i prawne w przygotowaniu oraz realizacji inwestycji atomowych, w tym pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu.
fot: Pexels
Elektrownia jądrowa
fot: Pexels
Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt kolejnej nowelizacji tzw. specustawy jądrowej (UD382). Zmiany mają usunąć bariery administracyjne i prawne w przygotowaniu oraz realizacji inwestycji atomowych, w tym pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu.
Projekt przygotował Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Wojciech Wrochna. Ministerstwo Energii poinformowało o przyjęciu dokumentu w czwartek, 8 października 2026 r.
Bezterminowe decyzje lokalizacyjne
Najistotniejsza zmiana dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jądrowej. Obecnie są one wydawane na czas określony, maksymalnie na 10 lat; nowelizacja ma uczynić je bezterminowymi.
Rząd argumentuje, że wieloletnie projekty jądrowe wymagają większej przewidywalności prawnej. Bezterminowe decyzje mają ograniczyć ryzyko, że zmiana harmonogramu inwestycji lub procedur administracyjnych zmusi inwestora do ponownego uzyskiwania kluczowych zgód.
Łatwiejszy dostęp do gruntów i dokumentacji
Projekt zakłada też uproszczenie zasad uzyskiwania przez inwestora prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. To rozwiązanie może mieć znaczenie zwłaszcza na etapie zabezpieczania terenów pod elektrownię, infrastrukturę towarzyszącą oraz prace przygotowawcze.
Nowe przepisy doprecyzują ponadto zasady zmiany decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na prace przygotowawcze, a także sposób zawiadamiania stron postępowania. Ministerstwo zapowiada również wprowadzenie zasad bezpiecznego dostępu do dokumentacji zawierającej wrażliwe informacje techniczne i technologiczne.
Finansowanie i dokumenty po angielsku
Zmiany obejmą także dostosowanie harmonogramu finansowania pierwszej elektrowni jądrowej do potrzeb realizowanej inwestycji. Projekt przewiduje ponadto możliwość składania wybranych dokumentów w języku angielskim w postępowaniach przed Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.
Ułatwienie ma znaczenie praktyczne, ponieważ w projektach jądrowych uczestniczą zagraniczni dostawcy technologii, wykonawcy i jednostki oceniające bezpieczeństwo. Równolegle rząd podkreśla, że kluczowe dla bezpieczeństwa roboty nadal będą wymagały nadzoru i zgód prezesa PAA.
Pierwsza elektrownia na Pomorzu
Ministerstwo przypomina, że na Pomorzu powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. Trzy bloki mają zapewnić stabilną energię odpowiadającą zapotrzebowaniu około 12 mln gospodarstw domowych.
Rząd deklaruje jednocześnie prace nad drugą elektrownią jądrową oraz rozwojem małych reaktorów modułowych typu SMR. Nowelizacja ma objąć zarówno duże projekty atomowe, jak i inwestycje oparte na tej technologii.
Co dalej z projektem?
Przyjęcie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów oznacza kolejny etap prac legislacyjnych, a nie wejście przepisów w życie. Projekt UD382 będzie musiał przejść dalszą ścieżkę uzgodnień i procedury parlamentarnej.
To już kolejna rządowa inicjatywa w tym obszarze. Wcześniej ustawę z 3 lipca 2026 r. podpisał prezydent, a weszła ona w życie 2 września 2026 r.; jej założenia miały umożliwić wcześniejsze rozpoczęcie części robót i skrócenie budowy elektrowni nawet o dwa lata.