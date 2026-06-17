Energetyka

Rynek reaguje. Ceny gazu w Europie spadają

Ceny gazu w Europie spadają w środę, a w ciągu ostatnich 5 sesji zniżkowały o ok. 17 proc. Inwestorzy czekają na podpisanie porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.

Pap

17 czerwca 2026, 12:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Do stabilizacji cen gazu droga daleka

fot: ARC

Ceny gazu w Europie spadają w środę, a w ciągu ostatnich 5 sesji zniżkowały o ok. 17 proc. Inwestorzy czekają na podpisanie porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 0,9 proc. do 41,03 euro za MWh.

Inwestorzy czekają na podpisanie w piątek porozumienia pokojowego między USA a Iranem i możliwe przywrócenie ruchu statków w cieśninie Ormuz.

Otworzą cieśninę Ormuz?

USA i Iran zobowiązały się w swojej tymczasowej umowie do ponownego otwarcia cieśniny, ale wciąż pozostaje wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa żeglugi i innych nierozstrzygniętych spornych kwestii.

Niektórzy analitycy oceniają, że ceny gazu w Europie utrzymają się w II połowie 2026 r. na obecnych poziomach, które są jednak nadal wyższe niż przed wojną na Bliskim Wschodzie.

Goldman Sachs Group Inc. prognozuje ceny gazu na poziomie średnio 41 euro za MWh, a Citigroup Inc.: 37 euro za MWh.

"Jesteśmy skłonni wierzyć w to, że umowa USA-Iran zostanie utrzymana" - powiedziała Maggie Xueting Lin, strateg ds. badań rynków energii w Citi. "Nie oczekuje się powrotu cen gazu w Europie do poziomów sprzed wojny" - dodała.

Wielu obserwatorów rynku gazu spodziewa się tymczasem, że globalny rynek tego paliwa może pozostać napięty przez dłuższy czas z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, która sparaliżowała wcześniej 1/5 światowych dostaw surowców energetycznych z Zatoki Perskiej drogą morską.

Tymczasem Europa musi obecnie uzupełniać zapasy gazu przed kolejnym sezonem zimowym.

Analitycy Goldman Sachs widzą nadal duże ryzyka związane z sezonem zimowym, a cena gazu w Europie może nawet - ich zdaniem - przekroczyć 100 euro za MWh, jeśli blokada cieśniny Ormuz będzie się "w dużej mierze" utrzymywać.

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