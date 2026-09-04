Energetyka

Rynek paliw pozostanie stabilny. Spadnie zużycie diesla, wzrośnie popyt na benzynę

W najbliższych latach polski rynek paliw ciekłych powinien być stabilny, ale widoczne będą zmiany w strukturze popytu - przewiduje Urząd Regulacji Energetyki. Oczekuje stopniowego spadku konsumpcji ON i wzrostu zużycia benzyn silnikowych; popyt na gaz LPG powinien pozostać na dotychczasowym poziomie.

Pap

4 września 2026, 08:39
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Będzie większy popyt na benzynę

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W najbliższych latach polski rynek paliw ciekłych powinien być stabilny, ale widoczne będą zmiany w strukturze popytu - przewiduje Urząd Regulacji Energetyki. Oczekuje stopniowego spadku konsumpcji ON i wzrostu zużycia benzyn silnikowych; popyt na gaz LPG powinien pozostać na dotychczasowym poziomie.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) w raporcie poświęconym rynkowi paliw płynnych w 2025 roku wskazuje, że rynek będzie kontynuował trendy obserwowane w ostatnich latach. Według regulatora wzrost zużycia benzyny powinien być nieco wyższy od spadku konsumpcji oleju napędowego, co odzwierciedla zmiany zachodzące w strukturze samochodów eksploatowanych w Polsce.

Regulator zwraca uwagę, że do końca 2030 r. wygaśnie około 72 proc. koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Oznacza to konieczność obsłużenia około 3,7 tys. wniosków o przedłużenie koncesji, co będzie istotnym wyzwaniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i samego urzędu.

W ocenie regulatora jednym z najważniejszych obszarów działalności w najbliższych latach będzie wdrażanie regulacji związanych z paliwami alternatywnymi i odnawialnymi. Dotyczy to m.in. rozwoju paliw lotniczych zawierających biokomponenty, koncesjonowania paliw wytwarzanych z odpadów, zmian w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) oraz wdrożenia unijnej dyrektywy RED III.

URE zapowiada również dalszą cyfryzację procedur, uproszczenie sprawozdawczości oraz procesów koncesyjnych przy zachowaniu wymogów nadzorczych.

Zdaniem regulatora rynek paliw wymaga dalszych zmian legislacyjnych. Wśród najważniejszych postulatów wymieniono m.in.: wprowadzenie koncesjonowania produkcji olejów smarowych i olejów popirolitycznych, rejestrację zbiorników paliwowych znajdujących się u odbiorców końcowych, uszczelnienie tranzytu paliw oraz zwiększenie nadzoru nad składami podatkowymi produkującymi paliwa.

URE proponuje także zmianę zasad nakładania niektórych kar pieniężnych poprzez zastąpienie obecnych kar o stałej wysokości systemem widełkowym oraz zwolnienie z obowiązku koncesyjnego obrotu benzyną alkilatową sprzedawaną w opakowaniach do 20 litrów. Według regulatora ułatwiłoby to rozwój rynku paliw wykorzystywanych m.in. w sprzęcie ogrodniczym i budowlanym

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