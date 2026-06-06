Rydułtowy z 33 mln zł dotacji do nowych funkcji terenu szybu Leon III

Samorząd Rydułtów otrzymał blisko 33 mln zł unijnej dotacji do wartego ponad 35 mln zł projektu zaadaptowania dawnych obiektów szybu Leon III kopalni Rydułtowy na potrzeby rozwijania nowej działalności gospodarczej. W tym celu w budynkach sprężarek i maszyny wyciągowej powstaną nowe biura i magazyny.

Samorząd Rydułtów otrzymał blisko 33 mln zł unijnej dotacji do wartego ponad 35 mln zł projektu zaadaptowania dawnych obiektów szybu Leon III kopalni Rydułtowy na potrzeby rozwijania nowej działalności gospodarczej. W tym celu w budynkach sprężarek i maszyny wyciągowej powstaną nowe biura i magazyny.

Jak wynika z informacji na stronie programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FESL), dotację przyznano w naborze tzw. działania 10.9.FESL, zakładającego “ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu“. Finansowanie pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Już w marcu br. rydułtowski samorząd zamówił w dofinansowanym teraz projekcie zaprojektowanie adaptacji byłego budynku sprężarek oraz budynku maszyny wyciągowej szybu Leon III na pomieszczenia biurowe oraz magazyn.

Dawny budynek sprężarek dzięki środkom zostanie przekształcony w przestrzeń biurową Rydułtowskiego Centrum Przedsiębiorczości (RCP): z biurami, pomieszczeniami socjalnymi i technicznymi dostępnymi również dla osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei budynek maszyny wyciągowej ma zyskać funkcję magazynową z dostępem do rampy rozładunkowej oraz wydzieloną klatką ewakuacyjną obsługującą kompleks RCP. Przedsiębiorcy będą mogli wynajmować pomieszczenia od RCP.

Położony przy rydułtowskiej stacji kolejowej szyb Leon III wraz pobliskim z szybem Leon II przez dziesięciolecia tworzył kompleks szybowy Leon kopalni Rydułtowy (obecnie część kopalni ROW). Tereny zasypanego szybu Leon III miasto przejmowało od Spółki Restrukturyzacji Kopalń m.in. w latach 2020-21, podczas gdy szybem Leon II nadal prowadzono wydobycie.

Ostatni wagonik węgla wydobyto szybem Leon II w marcu br.; odtąd urobek z kopalni Rydułtowy odstawiany jest na powierzchnię przez ruch Marcel kopalni ROW. Ruch Rydułtowy nadal będzie tamtędy prowadził wydobycie zgodnie z obowiązującą umową społeczną dla górnictwa węgla kamiennego z maja 2021 r. (planowo do 2043 r.).

W poprzednich latach rydułtowski samorząd szukał nowych funkcji dla przejętych terenów szybu Leon III. W połowie 2023 r. miasto zamówiło za ponad 6 mln zł z tzw. funduszy norweskich budowę nowej drogi o długości ok. 540 m łączącej ul. Ofiar Terroru i ul. Adama Mickiewicza.

Ma to być część tzw. uzbrojenia terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego przez spółkę SIM Śląsk Południe. Rydułtowski samorząd przekazał aportem do spółki ponad dwa hektary terenu dawnego szybu (dawnego tzw. holzplatzu, placu drzewnego).

Odrębny projekt zakłada zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojść, dojazdów i miejsc postojowych dla przedsiębiorców, budowę sieci kanalizacyjnych oraz oświetlenia terenu. Uporządkowana ma zostać gospodarka wodami opadowymi, wykonane zbiornik retencyjny i ogrody deszczowe. Zaaranżowana będzie również nowa zieleń.