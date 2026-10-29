Do 9 listopada potrwają konsultacje w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Rybnikiem a Radlinem.

Do 9 listopada potrwają konsultacje w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Rybnikiem a Radlinem.

Chodzi o losy trzech działek leżących w rybnickiej dzielnicy Niewiadom (w obrębie Niewiadom Górny) i ewentualne włączenie ich do terytorium Radlina.

Działki objęte zmianą granicy administracyjnej, położone na terytorium Miasta Rybnika w obrębie ewidencyjnym Niewiadom Górny, na karcie mapy 11, planowane do włączenia do terytorium Miasta Radlina to działki oznaczone numerami: 779/232, 780/232 i 2597/265 o łącznej powierzchni 0,0940 ha. – podaje rybnicki ratusz.

Choć sprawa dotyczy obszaru o łącznej powierzchni zaledwie 0,0940 hektara, to prawo wymaga przeprowadzenia oficjalnych procedur. Konsultacje prowadzone będą w formie zgłaszania uwag. Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Rybnika, pokój 356 i czynny jest: od poniedziałku do środy w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 8.00-17.30 i piątek w godz. 8.00-12.30.



Uwagi należy składać:

ustnie do protokołu w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 32 43 92 356, 32 43 92 355),

pisemnie w dniach i godzinach otwarcia punktu konsultacyjnego.

Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę. Musi również okazać dowód tożsamości.