Ruszyły prace na hałdzie KWK ROW w Rydułtowach. Trwa likwidacja pożaru

Jak informuje Urząd Miasta w Rydułtowach, prace prowadzone będą w rejonie wyrobiska wewnętrznego. Potrwają do 30 października i będą obejmować przemieszczanie oraz wybieranie materiału skalnego, w tym tego, który uległ przegrzaniu lub procesom termicznym.

Z uwagi na specyfikę prowadzonych prac, w szczególności konieczność przemieszczania materiału o podwyższonej temperaturze może wystąpić okresowe zwiększenie uciążliwości dla mieszkańców pobliskich terenów – informuje Urząd Miasta w Rydułtowach.

Prace mają na celu ugaszenie pożaru hałdy, powstrzymanie ognia oraz poprawę bezpieczeństwa i środowiska. Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców do minimum. Urzędnicy proszą mieszkańców o wyrozumiałość w związku z niedogodnościami.