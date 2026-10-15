Górnictwo

Ruszyły prace na hałdzie KWK ROW w Rydułtowach. Trwa likwidacja pożaru

Do 30 października prowadzone będą prace związane z likwidacją zapożarowania hałdy KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

15 października 2026, 09:42
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Rydułtowy

Hałda KWK ROW Ruch Rydułtowy.

fot: UM Rydułtowy

Do 30 października prowadzone będą prace związane z likwidacją zapożarowania hałdy KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Jak informuje Urząd Miasta w Rydułtowach, prace prowadzone będą w rejonie wyrobiska wewnętrznego. Potrwają do 30 października i będą obejmować przemieszczanie oraz wybieranie materiału skalnego, w tym tego, który uległ przegrzaniu lub procesom termicznym. 

Z uwagi na specyfikę prowadzonych prac, w szczególności konieczność przemieszczania materiału o podwyższonej temperaturze może wystąpić okresowe zwiększenie uciążliwości dla mieszkańców pobliskich terenów – informuje Urząd Miasta w Rydułtowach.

Prace mają na celu ugaszenie pożaru hałdy, powstrzymanie ognia oraz poprawę bezpieczeństwa i środowiska. Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców do minimum. Urzędnicy proszą mieszkańców o wyrozumiałość w związku z niedogodnościami. 

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