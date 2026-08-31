Ruszyła rewitalizacja zbiornika Pogoria I. Co nowego tam się pojawi?

W poniedziałek 31 sierpnia miejscy urzędnicy przekazali teren wokół plaży nad Pogorią I wykonawcy odpowiedzialnemu, za rewitalizację tego obszaru. Oznacza to, że w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna się oczekiwana metamorfoza najstarszej z Pogorii.

W poniedziałek 31 sierpnia miejscy urzędnicy przekazali teren wokół plaży nad Pogorią I wykonawcy odpowiedzialnemu, za rewitalizację tego obszaru. Oznacza to, że w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna się oczekiwana metamorfoza najstarszej z Pogorii.

Jak informuje dąbrowski samorząd, w ramach rewitalizacji odnowiona zostanie plaża, poprawi się też dojście do wody, tak aby z plaży mogły korzystać również osoby z ograniczoną mobilnością.

Poza tym, uporządkowana i uzupełniona zostanie zieleń, pojawią się nowe miejsca do odpoczynku i mała architektura oraz przestrzeń do zabawy dla dzieci. Nie zabraknie miejsca do aktywnego wypoczynku, będą też nowe elementy, w tym pomosty. Zmieni się również układ i organizacja parkowania oraz dojazdu.