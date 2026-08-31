Ruszyła rewitalizacja zbiornika Pogoria I. Co nowego tam się pojawi?
W poniedziałek 31 sierpnia miejscy urzędnicy przekazali teren wokół plaży nad Pogorią I wykonawcy odpowiedzialnemu, za rewitalizację tego obszaru. Oznacza to, że w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna się oczekiwana metamorfoza najstarszej z Pogorii.
fot: FB Marcin Bazylak
Pogoria I w Dąbrowie Górniczej
fot: FB Marcin Bazylak
W poniedziałek 31 sierpnia miejscy urzędnicy przekazali teren wokół plaży nad Pogorią I wykonawcy odpowiedzialnemu, za rewitalizację tego obszaru. Oznacza to, że w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna się oczekiwana metamorfoza najstarszej z Pogorii.
Jak informuje dąbrowski samorząd, w ramach rewitalizacji odnowiona zostanie plaża, poprawi się też dojście do wody, tak aby z plaży mogły korzystać również osoby z ograniczoną mobilnością.
Poza tym, uporządkowana i uzupełniona zostanie zieleń, pojawią się nowe miejsca do odpoczynku i mała architektura oraz przestrzeń do zabawy dla dzieci. Nie zabraknie miejsca do aktywnego wypoczynku, będą też nowe elementy, w tym pomosty. Zmieni się również układ i organizacja parkowania oraz dojazdu.
- Co warte podkreślenia – o tym, jak ma wyglądać Pogoria I, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. To właśnie dzięki tym konsultacjom mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower czy z dziećmi, ale także tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca. Inwestycja będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Jej wartość to ponad 3,7 mln zł, a zgodnie z harmonogramem prace potrwają do końca 2026 roku - napisał w mediach społecznościowych Marcin Bazylak, prezydent miasta.