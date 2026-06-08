Kraj i Świat

Rusza przebudowa dwóch skrzyżowań na DK81

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna przebudowę dwóch skrzyżowań na drodze krajowej nr 81 – w Mikołowie i Warszowicach.

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Maciej Poloczek

8 czerwca 2026, 12:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

Dk81

fot: Paweł Klarecki/GDDKiA

Rusza przebudowa dwóch skrzyżowań na DK81 - w Mikołowie i Warszowicach.

fot: Paweł Klarecki/GDDKiA

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna przebudowę dwóch skrzyżowań na drodze krajowej nr 81 – w Mikołowie i Warszowicach.

W Mikołowie przebudowany zostanie układ drogowy i zbudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowania DK81 z ulicą Fitelberga, z kolei w Warszowicach na skrzyżowaniu z ulicami Krótką i Gajową.

Prace w Mikołowie wykona konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów oraz EUROTECH KRÓL za kwotę ponad 2,6 mln zł, a przebudowę w Warszowicach firma Silesia Invest Szmitka Kamiński z Gliwic za ponad 2 mln zł. Wykonawcy będą mieć siedem miesięcy na realizację robót, z wyłączeniem okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca.

Zakres prac w Mikołowie

Zadanie w Mikołowie obejmuje rozbudowę skrzyżowania DK81 z ulicą Fitelberga. Zostanie tam wykonana korekta geometrii wlotów, przebudowane będą pasy do skrętu w lewo, a niektóre niektóre pasy włączenia zostaną zlikwidowane.

- Zaprojektujemy zatokę autobusową oraz buspas. Powstanie sygnalizacja świetlna oraz nowe chodniki, przystanki dla pasażerów komunikacji publicznej i przejścia dla pieszych – dodają w GDDKiA. 

Zakres prac w Warszowicach

Inwestycja w Warszowicach dotyczy skrzyżowania DK81 z ulicami Krótką i Gajową. Tam przebudowana zostanie geometria drogi, powstanie sygnalizacja świetlna i oświetlenie drogowe.

- Wykonamy korektę lewoskrętów, zatokę autobusową oraz dojścia do przystanków. Zapewnimy bezpieczne przejścia dla pieszych i poprawimy organizację ruchu – wyliczają w GDDKiA.

DK81, potocznie nazywana „Wiślanką”, liczy około 60 km. Prowadzi od węzła Katowice Giszowiec na skrzyżowaniu z DK86, przez Mikołów i Żory, do skrzyżowania z S52 w Harbutowicach koło Skoczowa. Jej kontynuacją w kierunku Ustronia i Wisły jest DW941.
 

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