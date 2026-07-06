KGHM Linie Kolejowe oddały do użytku Lokalne Centrum Sterowania (LCS), będące elementem inwestycji „Modernizacja Infrastruktury Kolejowej”, kluczowej dla systemu transportowego wykorzystywanego przez Grupę KGHM. W uroczystym uruchomieniu obiektu uczestniczyli Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun, Zarząd KGHM oraz przedstawiciele spółek zaangażowanych w realizację inwestycji. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, który poprawia bezpieczeństwo ruchu kolejowego, usprawnia zarządzanie transportem i wspiera cyfryzację procesów logistycznych w Grupie KGHM. Projekt został zrealizowany z udziałem polskich firm, zgodnie zasadami local content.

KGHM Linie Kolejowe oddały do użytku Lokalne Centrum Sterowania (LCS), będące elementem inwestycji „Modernizacja Infrastruktury Kolejowej”, kluczowej dla systemu transportowego wykorzystywanego przez Grupę KGHM. W uroczystym uruchomieniu obiektu uczestniczyli Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun, Zarząd KGHM oraz przedstawiciele spółek zaangażowanych w realizację inwestycji. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, który poprawia bezpieczeństwo ruchu kolejowego, usprawnia zarządzanie transportem i wspiera cyfryzację procesów logistycznych w Grupie KGHM. Projekt został zrealizowany z udziałem polskich firm, zgodnie zasadami local content.

– Inwestycje takie jak Lokalne Centrum Sterowania wzmacniają konkurencyjność polskiej gospodarki i budują nowoczesne zaplecze dla przemysłu. Szczególnie cieszy fakt, że projekt został zrealizowany przez polskie przedsiębiorstwa, potwierdzając znaczenie zasady local content przy realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Nowoczesna kolej przemysłowa to dziś nie tylko transport, lecz także cyfrowe technologie, bezpieczeństwo i efektywność. Realizacja tego przedsięwzięcia pokazuje, że polskie spółki dysponują kompetencjami pozwalającymi prowadzić złożone projekty infrastrukturalne na najwyższym światowym poziomie – podkreślił Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych.

Nowe Lokalne Centrum Sterowania to ważny krok w kierunku cyfryzacji zarządzania ruchem kolejowym na potrzeby działalności przemysłowej KGHM. Uruchomienie obiektu oznacza wdrożenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które zwiększają efektywność działania systemu i usprawniają obsługę transportu kolejowego. Znaczenie projektu wykracza jednak poza wymiar operacyjny, wpisując się w szerszy proces unowocześniania zaplecza logistycznego wspierającego polski przemysł. Dla KGHM nowoczesna infrastruktura transportowa stanowi jeden z fundamentów bezpiecznego i stabilnego łańcucha dostaw, wzmacniając zaplecze logistyczne Grupy i wspierając sprawne prowadzenie działalności produkcyjnej.

– Nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania to dla Grupy KGHM ważny krok w stronę cyfryzacji logistyki przemysłowej i dalszej poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego. Inwestycja zwiększa efektywność obsługi naszych oddziałów, usprawnia zarządzanie ruchem i wzmacnia odporność zaplecza logistycznego, które ma kluczowe znaczenie dla ciągłości działalności produkcyjnej Polskiej Miedzi – zaznaczył Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Projekt ten dowodzi, że przyszłość nowoczesnej kolei przemysłowej mogą z powodzeniem budować polskie firmy, a local content ma dla KGHM wymiar strategiczny. Aktywnie wspieramy rozwój krajowych kompetencji, wzmacniamy łańcuch dostaw i skutecznie realizujemy inwestycje istotne dla funkcjonowania polskiej gospodarki – dodał Prezes Paszkiewicz.

Kluczowa inwestycja infrastrukturalna

KGHM Linie Kolejowe (poprzednio PMT LK) zarządzają infrastrukturą o strategicznym znaczeniu dla ciągłości pracy Głównego Ciągu Technologicznego KGHM. Od jej niezawodności zależy sprawna realizacja kluczowych przewozów rudy, koncentratu i materiałów wsadowych do hut, a tym samym bezpieczeństwo produkcji oraz stabilność łańcucha dostaw Polskiej Miedzi. Modernizacja objęła jedną z najważniejszych części tego systemu: ok 34 . Uruchomienie Lokalnego Centrum Sterowania oraz cyfrowych systemów sterowania ruchem kolejowym zwiększa sprawność zarządzania przewozami, przepustowość infrastruktury i poziom bezpieczeństwa transportu. Inwestycja umożliwia obsługę pociągów o długości 600 metrów z naciskiem 22,5 t/oś, co zwiększa przepustowość i efektywność transportu surowców w regionie miedziowym. Inwestycja wzmacnia odporność logistyczną KGHM na kolejne dekady.

– Zakończenie projektu MIK to dla naszej spółki historyczny moment - zakończyliśmy trzy lata intensywnych prac, które realnie zmieniają jakość zarządzanej przez nas infrastruktury kolejowej. Modernizacja linii nr 971 i 971a, budowa Lokalnego Centrum Sterowania oraz nowy cyfrowy system Sterowania Ruchem Kolejowym zapewnią bezpieczny i nieprzerwany dostęp do infrastruktury dla przewoźników obsługujących Główny Ciąg Technologiczny KGHM Polska Miedź. Dziś nasza Spółka wchodzi w nową erę - dysponujemy nowoczesną, cyfrową i w pełni zautomatyzowaną infrastrukturą gotową do obsługi transportu kolejowego na kolejne dziesięciolecia, zwieńczeniem tej inwestycji jest zmiana nazwy spółki z PMT Linie Kolejowe na KGHM Linie Kolejowe – powiedział Renata Krok, Prezes Zarządu KGHM Linie Kolejowe.

– Projekt MIK to największa inwestycja w historii naszej spółki, która diametralnie zmienia potencjał zarządzanych przez nas linii kolejowych - dziś dysponujemy nowym budynkiem LCS. System integruje 7 okręgów nastawczych, 177 napędów zwrotnicowych i 11 systemów przejazdowych. Otwarcie Lokalnego Centrum Sterowania to symboliczny finisz trzyletniej pracy zespołu Spółki, wykonawców i nadzoru - zakończyliśmy inwestycję w terminie, przy zachowanej ciągłości dostaw materiałów wsadowych do produkcji miedzi. Zakończenie MIK to dla naszej spółki trampolina do dalszego rozwoju, którą będziemy mądrze wykorzystywać w kolejnych latach – podsumował Patryk Hałaczkiewicz, Wiceprezes KGHM Linie Kolejowe.

Projekt wymagał ścisłej współpracy zespołów odpowiedzialnych za technologię i organizację ruchu, dzięki czemu prace prowadzono bez przerw w funkcjonowaniu procesów logistycznych realizowanych na potrzeby Głównego Ciągu Technologicznego KGHM. Inwestycja to również wyraz konsekwentnie realizowanej przez KGHM zasady local content, opartej na współpracy z krajowymi przedsiębiorstwami, wzmacnianiu lokalnego zaplecza technologicznego oraz budowie stabilnego łańcucha dostaw. Głównymi wykonawcami inwestycji były polskie firmy Kombud i Torpol, co podkreśla znaczenie krajowego potencjału przy strategicznych projektach infrastrukturalnych.

O KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. jest zintegrowanym producentem miedzi z własnymi zasobami mineralnymi, kopalniami, zakładami wzbogacania rud i zakładami metalurgicznymi, produkującym miedź zarówno w postaci katod, jak i walcówki miedzianej. Spółka jest największym producentem miedzi górniczej w Europie i należy do elitarnej grupy 10 największych producentów tego metalu na świecie. Według rankingu World Silver Survey 2026 firma jest również drugim największym globalnym producentem srebra. Huty KGHM posiadają prestiżowy certyfikat Copper Mark, który jest potwierdzeniem efektywnej produkcji hutniczej miedzi, spełniającej najwyższe światowe standardy.

O KGHM Linie Kolejowe

Spółka odpowiada za obsługę oraz rozwój infrastruktury kolejowej wykorzystywanej na potrzeby działalności Grupy KGHM. Spółka realizuje zadania związane z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz wdrażaniem rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i efektywność transportu przemysłowego.