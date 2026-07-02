Siemianowice Śląskie otrzymały rządową dotację na budowę pierwszego etapu obwodnicy miasta. Nowa trasa połączy DK94 z terenami inwestycyjnymi a w kolejnych etapach z Chorzowem Starym. Inwestycja ma być gotowa do sierpnia 2027 roku.

Siemianowice Śląskie otrzymały rządową dotację na budowę pierwszego etapu obwodnicy miasta. Nowa trasa połączy DK94 z terenami inwestycyjnymi a w kolejnych etapach z Chorzowem Starym. Inwestycja ma być gotowa do sierpnia 2027 roku.

Pierwszy etap obwodnicy połączy DK94 z terenami inwestycyjnymi

Pierwszy etap zachodniej obwodnicy Siemianowic Śląskich i Chorzowa to liczący 500 metrów odcinek, który połączy drogę krajową nr 94 z terenami inwestycyjnymi położonymi w okolicy ulic Bytomskiej i Rozwojowej w Siemianowicach Śląskich.

Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia to ponad 13,5 mln zł, a Siemianowice Śląskie otrzymały na ten cel ponad 6,7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali w środę, 1 lipca 2026 r., wojewoda śląski Marek Wójcik i prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech.

- Nowa droga to strategiczne połączenie, które wpisuje się w szerszy plan komunikacyjny obejmujący obszary Siemianowic Śląskich oraz Chorzowa, wraz z terenami graniczącymi z Piekarami Śląskimi – zaznaczają w siemianowickim magistracie.

W ramach zadania na połączeniu nowej drogi z DK94 powstanie rondo a wzdłuż jezdni chodniki dla pieszych i droga dla rowerów. Inwestycja obejmie również instalację linii kablowej oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej wyposażonej w zbiornik retencyjny czy montaż niezbędnego oznakowania.

- Kierowcy i inwestorzy nie będą musieli długo czekać na efekty. Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie, nieprzekraczalny termin oddania nowej drogi do użytkowania wyznaczono na 31 sierpnia 2027 roku – podkreślają urzędnicy z Siemianowic Śląskich.

Kolejne etapy budowy obwodnicy Siemianowic Śląskich i Chorzowa

Kolejne etapy budowy obwodnicy zakładają dalszy przebieg drogi w kierunku południowym i połączenie jej z siemianowicką ul. Inwestycyjną, a następnie z chorzowską ul. Maciejkowicką. Częścią obwodnicy ma być także przedłużenie ul. Traugutta w Siemianowicach Śląskich, prowadzącej na zachód od ul. Oświęcimskiej, w kierunku ul. Maciejkowickiej w Chorzowie.

- Budowa I etapu obwodnicy Siemianowic Śląskich i Chorzowa to inwestycyjny impuls, który z pewnością ożywi gospodarczo północno-zachodnią część miasta i wpłynie na rozwój terenów inwestycyjnych w tym miejscu. Przede wszystkim, co ważne dla mieszkańców, to pierwszy ważny krok w kierunku wyprowadzenia uciążliwego ruchu poza centra gęsto zaludnionych dzielnic – wskazują w siemianowickim ratuszu.

W 2026 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje w województwie śląskim przekazanych zostanie 145 mln zł. Wsparcie obejmie 148 km dróg, z czego 74 km to nowe inwestycje. Prace prowadzone będą na 106 zadaniach, w tym 55 to nowe projekty. Standardowe dofinansowanie z budżetu państwa na takie inwestycje wynosi 50 proc. wartości zadania.