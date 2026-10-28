Firma Drogopol wyceniła prace na ponad 81 mln zł. Chodzi o 2-kilometrowy przebieg północnego fragmentu N-S, który docelowo połączy Drogową Trasę Średnicową z Bytomiem. Od ul. Piastowskiej do ul. Goduli zaplanowana jest dwujezdniowa droga z jednopoziomowymi skrzyżowaniami z ulicami niższych kategorii. Połączenie z ul. Goduli ma zapewnić trójwlotowe rondo turbinowe, a nad ul. Bytomską ma powstać wiadukt. Rudzkie plany zakładają przedłużenie do granic z Bytomiem i Mikołowem powstającej od ponad dekady trasy N-S, która docelowo ma utworzyć nowy kręgosłup komunikacyjny miasta.

W zasadniczym przebiegu to bezkolizyjne, dwujezdniowe połączenie autostrady A4 i przebiegającej bliżej centrów śląskich miast Drogowej Trasy Średnicowej (z kolizyjnymi połączeniami z tymi dwiema arteriami). Dotąd budowano kolejne odcinki N-S od DTŚ na południe, natomiast po uzyskaniu dotacji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, Ruda Śląska zrealizowała już budowę pierwszego, 600-metrowego fragmentu trasy w kierunku północnym - od średnicówki do granicy z Bytomiem. Docelowy projekt trasy N-S od DTŚ do granicy z Bytomiem składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Pod kątem przedłużenia trasy N-S na północ miasto otrzymało pod koniec 2021 r. 100 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich. Rudzki samorząd, przedłużając trasę N-S na północ, chce bowiem odciążyć ul. Karola Goduli - część drogi wojewódzkiej nr 925. Gotowy jest pierwszy z tych odcinków.

Trwa budowa dwóch kolejnych, od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej, z podziałem na odcinki do i od Orzegowskiej. Pod koniec ub. roku miasto poinformowało o otrzymaniu 77 mln zł dofinansowania z RFRD do szacowanej na 111 mln zł budowy odcinka trasy N-S - od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Dzięki tym środkom w marcu br. miasto ogłosiło przetarg na etap, który domknie połączenie autostrady A4 z Drogową Trasą Średnicową oraz drogą wojewódzką nr 925. Budowa zasadniczego przebiegu trasy N-S, zaprojektowanej jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h, pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka rudzkiej ul. 1 Maja (inna część DW925), pomiędzy A4 i DTŚ przebiegającego na prawie całej długości w zwartej zabudowie.

W października 2025 r. Ruda Śląska podpisała umowę o wartości 195 mln zł na dokończenie budowy trasy N-S do autostrady A4 - od ul. Bielszowickiej do autostradowego węzła. Na początku ub. roku rudzki samorząd do projektu “Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej od ul. Bielszowickiej do autostrady A4“ o szacunkowej wartości 266,7 mln zł otrzymał 203,6 mln zł dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27. Trwają także wstępne prace nad przebiegiem trasy N-S na południe od autostrady A4, omijającym od wschodu centralną część dzielnicy Halemba