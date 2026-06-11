Rozruch Maszyn Industriady 2026 - 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson

To będzie artystyczna podróż między tradycją a technologią - 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbędzie się Rozruch Maszyn Industriady 2026. W programie wyjątkowe spektakle, nowoczesne multimedia i teatr uliczny. - Wydarzenie będzie efektownym prologiem przed weekendową Industriadą, organizowaną w 48 obiektach na terenie województwa śląskiego – podkreślają w Instytucie im. Wojciecha Korfantego, który organizuje festiwal.

To będzie artystyczna podróż między tradycją a technologią - 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbędzie się Rozruch Maszyn Industriady 2026. W programie wyjątkowe spektakle, nowoczesne multimedia i teatr uliczny. - Wydarzenie będzie efektownym prologiem przed weekendową Industriadą, organizowaną w 48 obiektach na terenie województwa śląskiego – podkreślają w Instytucie im. Wojciecha Korfantego, który organizuje festiwal.

Świętowanie tegorocznej Industriady rozpocznie się w piątkowy wieczór, 12 czerwca, w Galerii Szyb Wilson, która – jak informują w Instytucie im. Wojciecha Korfantego - stanie się przestrzenią spotkania sztuki, technologii i dziedzictwa przemysłowego.

- Tradycyjny Rozruch Maszyn zaprosi mieszkańców regionu i turystów do wspólnego odkrywania niezwykłych form artystycznej ekspresji inspirowanych przemysłową historią woj. śląskiego – zaznaczają organizatorzy Industriady.

Na początek happening i spektakl

Wieczór otworzy happening „Smolarze” Krakowskiego Teatru Ulicznego „Scena Kalejdoskop”. To widowiskowy performance wykorzystujący wielkoformatowe maski, który w lekkiej i interaktywnej formie skłania do refleksji nad współczesnym światem, przemijaniem i ludzkimi ambicjami.

Następnie publiczność zobaczy spektakl „Poza Czasem” Teatru AKT. Widowisko łączące pantomimę, taniec oraz nowy cyrk przeniesie widzów do świata wyobraźni inspirowanego estetyką steampunku. To opowieść o podróży przez czas i przestrzeń, w której styl retro spotyka się z fantastyką naukową.

Jako kulminacja widowisko multimedialne

Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie premierowy spektakl multimedialny „Creatio Continua” autorstwa Ksawerego Kaliskiego. Widowisko wykorzystujące animację komputerową, technologie robotyczne i pokaz laserowy stanie się spektakularnym połączeniem sztuki nowych mediów z refleksją nad miejscem człowieka w świecie dynamicznych przemian technologicznych. Integralną częścią przedstawienia jest muzyka skomponowana przez Pawła Steczka, tworząca wraz z warstwą wizualną spójną i emocjonalną narrację.

– Multimedialny spektakl autorstwa Ksawerego Kaliskiego wpisuje się w obszar sztuki nowych mediów, w ramach której twórca wykorzystuje narzędzia sztuki cyfrowej, animacji komputerowej oraz technologii robotycznych do transmisji treści kulturowych odnoszących się do problematyki innowacji w kontekście dziedzictwa przemysłowego. Spektakl „Creatio Continua” podejmuje refleksję nad kondycją człowieka sytuowanego pomiędzy tradycją a innowacją technologiczną, podkreślając jednocześnie, iż rozwój technologiczny nie eliminuje roli człowieka jako podmiotu twórczego i kreatora kultury – mówi Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu im. Wojciecha Korfantego.

Wydarzenie jest bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zapraszają uczestników do odbioru opasek uprawniających do wejścia na teren wydarzenia. Opaski będą wydawane w dniu wydarzenia od godziny 18.00 przy stoisku organizatora w Galerii Szyb Wilson.

Program Rozruchu Maszyn Industriady 2026 – 12 czerwca Galeria Szyb Wilson

19.00 – SMOLARZE

Krakowski Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”

Happening odbędzie się na terenie przyległym do Galerii Szyb Wilson.

Krakowski Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop” Happening odbędzie się na terenie przyległym do Galerii Szyb Wilson. 20.00 – POZA CZASEM

Teatr AKT

Reżyseria – Agnieszka Musiałowicz i zespół

Muzyka – Dominik Strycharski / vocal performance

Scenografia – Tomasz Musiałowicz, Hektor Werios

Teatr AKT Reżyseria – Agnieszka Musiałowicz i zespół Muzyka – Dominik Strycharski / vocal performance Scenografia – Tomasz Musiałowicz, Hektor Werios 21.00 – CREATIO CONTINUA

Reżyseria/multimedia: Ksawery Kaliski

Multimedia/lasery: Piotr Ceglarek

Muzyka: Paweł Steczek

Produkcja: Instytut im. Wojciecha Korfantego

Spektakle „Poza czasem” i „Creatio Continua” odbędą się wewnątrz Galerii Szyb Wilson.