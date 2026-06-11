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Rozruch Maszyn Industriady 2026 - 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson

To będzie artystyczna podróż między tradycją a technologią - 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbędzie się Rozruch Maszyn Industriady 2026. W programie wyjątkowe spektakle, nowoczesne multimedia i teatr uliczny. - Wydarzenie będzie efektownym prologiem przed weekendową Industriadą, organizowaną w 48 obiektach na terenie województwa śląskiego – podkreślają w Instytucie im. Wojciecha Korfantego, który organizuje festiwal.

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Maciej Poloczek

11 czerwca 2026, 10:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Teatr AKT

W Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbędzie się Rozruch Maszyn Industriady 2026

fot: Teatr AKT

To będzie artystyczna podróż między tradycją a technologią - 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbędzie się Rozruch Maszyn Industriady 2026. W programie wyjątkowe spektakle, nowoczesne multimedia i teatr uliczny. - Wydarzenie będzie efektownym prologiem przed weekendową Industriadą, organizowaną w 48 obiektach na terenie województwa śląskiego – podkreślają w Instytucie im. Wojciecha Korfantego, który organizuje festiwal.

Świętowanie tegorocznej Industriady rozpocznie się w piątkowy wieczór, 12 czerwca, w Galerii Szyb Wilson, która – jak informują w Instytucie im. Wojciecha Korfantego - stanie się przestrzenią spotkania sztuki, technologii i dziedzictwa przemysłowego.

- Tradycyjny Rozruch Maszyn zaprosi mieszkańców regionu i turystów do wspólnego odkrywania niezwykłych form artystycznej ekspresji inspirowanych przemysłową historią woj. śląskiego – zaznaczają organizatorzy Industriady.

Na początek happening i spektakl

Wieczór otworzy happening „Smolarze” Krakowskiego Teatru Ulicznego „Scena Kalejdoskop”. To widowiskowy performance wykorzystujący wielkoformatowe maski, który w lekkiej i interaktywnej formie skłania do refleksji nad współczesnym światem, przemijaniem i ludzkimi ambicjami.

Następnie publiczność zobaczy spektakl „Poza Czasem” Teatru AKT. Widowisko łączące pantomimę, taniec oraz nowy cyrk przeniesie widzów do świata wyobraźni inspirowanego estetyką steampunku. To opowieść o podróży przez czas i przestrzeń, w której styl retro spotyka się z fantastyką naukową.

Jako kulminacja widowisko multimedialne

Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie premierowy spektakl multimedialny „Creatio Continua” autorstwa Ksawerego Kaliskiego. Widowisko wykorzystujące animację komputerową, technologie robotyczne i pokaz laserowy stanie się spektakularnym połączeniem sztuki nowych mediów z refleksją nad miejscem człowieka w świecie dynamicznych przemian technologicznych. Integralną częścią przedstawienia jest muzyka skomponowana przez Pawła Steczka, tworząca wraz z warstwą wizualną spójną i emocjonalną narrację.

– Multimedialny spektakl autorstwa Ksawerego Kaliskiego wpisuje się w obszar sztuki nowych mediów, w ramach której twórca wykorzystuje narzędzia sztuki cyfrowej, animacji komputerowej oraz technologii robotycznych do transmisji treści kulturowych odnoszących się do problematyki innowacji w kontekście dziedzictwa przemysłowego. Spektakl „Creatio Continua” podejmuje refleksję nad kondycją człowieka sytuowanego pomiędzy tradycją a innowacją technologiczną, podkreślając jednocześnie, iż rozwój technologiczny nie eliminuje roli człowieka jako podmiotu twórczego i kreatora kultury – mówi Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu im. Wojciecha Korfantego.

Wydarzenie jest bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zapraszają uczestników do odbioru opasek uprawniających do wejścia na teren wydarzenia. Opaski będą wydawane w dniu wydarzenia od godziny 18.00 przy stoisku organizatora w Galerii Szyb Wilson.

Program Rozruchu Maszyn Industriady 2026 – 12 czerwca Galeria Szyb Wilson

  • 19.00 – SMOLARZE
    Krakowski Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”
    Happening odbędzie się na terenie przyległym do Galerii Szyb Wilson.
  • 20.00 – POZA CZASEM
    Teatr AKT
    Reżyseria – Agnieszka Musiałowicz i zespół
    Muzyka – Dominik Strycharski / vocal performance 
    Scenografia – Tomasz Musiałowicz, Hektor Werios
  • 21.00 – CREATIO CONTINUA
    Reżyseria/multimedia: Ksawery Kaliski 
    Multimedia/lasery: Piotr Ceglarek 
    Muzyka: Paweł Steczek
    Produkcja: Instytut im. Wojciecha Korfantego

Spektakle „Poza czasem” i „Creatio Continua” odbędą się wewnątrz Galerii Szyb Wilson.

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