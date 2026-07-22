Zasypywanie południowego szybu wentylacyjnego kopalni ČSM będzie odbywać się nieprzerwanie 24 godziny na dobę, przez 11 dni. Operacja pochłonie 45 tys. m sześć. odpadów poflotacyjnych, produktu ubocznego przeróbki węgla, który przygotowano jeszcze w trakcie eksploatacji węgla, i który przeszedł niezbędne certyfikacje.

Do transportu odpadów poflotacyjnych do szybu zbudowano trzy przenośniki taśmowe. Materiał podsadzkowy jest wsypywany do szybu poprzez swobodny spadek z ostatniej taśmy.

Zasypywanie południowego szybu wentylacyjnego kopalni ČSM będzie odbywać się nieprzerwanie 24 godziny na dobę, przez 11 dni. Operacja pochłonie 45 tys. m sześć. odpadów poflotacyjnych, produktu ubocznego przeróbki węgla, który przygotowano jeszcze w trakcie eksploatacji węgla, i który przeszedł niezbędne certyfikacje.

Ekipy specjalistyczne spółki węglowej OKD zakończyły budowę wszystkich 87 zapór przeciwwybuchowych zamykających wyrobiska kopalni ČSM, która zakończyła wydobycie z końcem stycznia br. i była ostatnim zakładem górniczym węgla kamiennego w Czechach.

- Dziś już można rozpocząć zasypywanie szybu wentylacyjnego w części południowej, co potrwa około 11 dni. Zasypywanie szybu wentylacyjnego w części północnej nastąpi we wrześniu. W grudniu natomiast rozpocznie się zasypywanie rury szybu głównego mieszanką cementowo-popiołową w części południowej. Z kolei na przełomie stycznia i lutego 2027 r. w części północnej. Po zakończeniu likwidacji czterech wyrobisk cała kopalnia zostanie zamknięta. Prace, które doprowadzą do bezpiecznej likwidacji kopalni i zachowania możliwości wydobycia metanu, potrwają do czwartego kwartału 2028 r., a OKD utworzyło na ten cel rezerwę w wysokości 3,3 mld koron czeskich – poinformowała portal nettg.pl Barbora Černá Dvořáková, rzeczniczka spółki OKD.

Zasypywanie szybu wentylacyjnego nieprzerwanie 24 godziny na dobę

Zakładam, że przez 11 dni. Zużyjemy 45 tys. m sześć. odpadów poflotacyjnych, produktu ubocznego przeróbki węgla, który przygotowaliśmy w trakcie eksploatacji i który przeszedł niezbędne certyfikacje. Przed rozpoczęciem zasypywania, ze względów bezpieczeństwa, musieliśmy wykonać korek betonowy, przeciwwybuchowy w szybie i pozostawić go do utwardzenia na cztery tygodnie – wyjaśnił David Hájek, dyrektor działu wentylacji i produkcji kopalni.

Do transportu odpadów poflotacyjnych do szybu zbudowano trzy przenośniki taśmowe. Materiał podsadzkowy jest wsypywany do szybu poprzez swobodny spadek z ostatniej taśmy. W pobliżu szybu utworzono strefę bezpieczeństwa, w której obowiązują surowe środki ostrożności podobne do tych obowiązujących w kopalni.

- Na zasypce na wysokości 30 m pod powierzchnią powstanie 90-tonowe podsypko żwirowe, do którego zostanie poprowadzony rurociąg zasypowy z powierzchni, zaś na poziomie przegrody materiałowej zostaną wykonane przebicia w murze wyrobiska, aby umożliwić migrację gazów kopalnianych i zapobiec osiągnięciu niedopuszczalnych stężeń. Pozostała część wyrobiska zostanie wypełniona mieszanką betonową i wykonany zostanie korek. Rurociąg umożliwi sprawdzenie stabilności zasypki i w razie potrzeby jej uzupełnienie – dodał dyrektor David Hájek.

Po zakończeniu całego procesu wylot wyrobiska zostanie zasypany żwirem w celu zabezpieczenia rurociągu. Następnie rozpocznie się rozbiórka budynku wyrobiska, usunięcie żwiru i wykonanie stropu depresyjnego, który zamknie wyrobisko.

We wrześniu kopalnia ČSM stanie w obliczu całkowitego przerwania wentylacji wyrobisk dołowych. Wyłączenie głównych wentylatorów w części południowej miało miejsce w czerwcu. Wentylacja w części północnej również zostanie wyłączona. W celu przyszłego wydobycia metanu w kopalni i w szybach przygotowano rurociąg odgazowujący. W każdym znajdują się cztery rurociągi, połączone z różnymi poziomami i źródłami metanu. Pomiędzy lokalizacją południową a północną zostały one połączone na poziomie około 900 m, a odgazowanie i przyszłe wydobycie metanu będzie odbywać się poprzez zasysanie go na powierzchnię do istniejącej stacji odmetanowania w części północnej.

- W lokalizacji północnej obecnie instalowana jest jednostka kogeneracyjna do produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu kopalnianego, która zostanie uruchomiona próbnie w październiku br. Po zakończeniu technicznej likwidacji kopalni energia ta zaspokoi większość zapotrzebowania energetycznego OKD, co znacznie obniży koszty zakupu prądu i ciepła ze źródeł zewnętrznych – podkreśla Martin Džanaj, prezes zarządu OKD.

Warto podkreślić, ze OKD utworzyło rezerwę w wysokości 3,3 mld koron na techniczną likwidację kopalni ČSM. Obejmuje on ekologiczną likwidację sprzętu używanego w kopalni i w przeróbce węgla, zamykanie szybów kopalnianych tamami przeciwwybuchowymi, a także likwidację wyrobisk oraz rozbiórkę obiektów powierzchniowych w strefach ochronnych wyrobisk i obiektów zakładów przeróbczych. Do likwidacji części kopalni OKD wykorzystuje własne specjalistyczne ekipy i maszyny przy wsparciu firm górniczych i budowlanych. W zakresie rozbiórek powierzchniowych będzie współpracować z firmami zewnętrznymi.

OKD zakończyło wydobycie węgla w planowanym na kilka lat wcześniej terminie 31 stycznia 2026 r. Przyczynami zakończenia wydobycia były: nieopłacalność jego eksploatacji ze względu na rosnące koszty i niskie ceny, brak krajowych odbiorców węgla energetycznego i koksowego, brak zasobów ludzkich, a także ograniczony zakres wydobycia w ramach obowiązujących pozwoleń, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, porozumień z Rzecząpospolitą Polską oraz rozwiązywania konfliktów interesów z właścicielami nieruchomości – podano w oficjalnym komunikacie OKD.