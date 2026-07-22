Górnictwo

Rozpoczęto wielką operację likwidacji szybów kopalnianych, potrwa do grudnia

Zasypywanie południowego szybu wentylacyjnego kopalni ČSM będzie odbywać się nieprzerwanie 24 godziny na dobę, przez 11 dni. Operacja pochłonie 45 tys. m sześć. odpadów poflotacyjnych, produktu ubocznego przeróbki węgla, który przygotowano jeszcze w trakcie eksploatacji węgla, i który przeszedł niezbędne certyfikacje.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

22 lipca 2026, 09:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: okd

Do transportu odpadów poflotacyjnych do szybu zbudowano trzy przenośniki taśmowe. Materiał podsadzkowy jest wsypywany do szybu poprzez swobodny spadek z ostatniej taśmy.

fot: okd

Likwidacja csm II arc Likwidacja csm arc

Zasypywanie południowego szybu wentylacyjnego kopalni ČSM będzie odbywać się nieprzerwanie 24 godziny na dobę, przez 11 dni. Operacja pochłonie 45 tys. m sześć. odpadów poflotacyjnych, produktu ubocznego przeróbki węgla, który przygotowano jeszcze w trakcie eksploatacji węgla, i który przeszedł niezbędne certyfikacje.

Ekipy specjalistyczne spółki węglowej OKD zakończyły budowę wszystkich 87 zapór przeciwwybuchowych zamykających wyrobiska kopalni ČSM, która zakończyła wydobycie z końcem stycznia br. i była ostatnim zakładem górniczym węgla kamiennego w Czechach.

- Dziś już można rozpocząć zasypywanie szybu wentylacyjnego w części południowej, co potrwa około 11 dni. Zasypywanie szybu wentylacyjnego w części północnej nastąpi we wrześniu. W grudniu natomiast rozpocznie się zasypywanie rury szybu głównego mieszanką cementowo-popiołową w części południowej. Z kolei na przełomie stycznia i lutego 2027 r. w części północnej. Po zakończeniu likwidacji czterech wyrobisk cała kopalnia zostanie zamknięta. Prace, które doprowadzą do bezpiecznej likwidacji kopalni i zachowania możliwości wydobycia metanu, potrwają do czwartego kwartału 2028 r., a OKD utworzyło na ten cel rezerwę w wysokości 3,3 mld koron czeskich – poinformowała portal nettg.pl Barbora Černá Dvořáková, rzeczniczka spółki OKD.

Zasypywanie  szybu wentylacyjnego nieprzerwanie 24 godziny na dobę

Zakładam, że przez 11 dni. Zużyjemy 45 tys. m sześć. odpadów poflotacyjnych, produktu ubocznego przeróbki węgla, który przygotowaliśmy w trakcie eksploatacji i który przeszedł niezbędne certyfikacje. Przed rozpoczęciem zasypywania, ze względów bezpieczeństwa, musieliśmy wykonać korek betonowy, przeciwwybuchowy w szybie i pozostawić go do utwardzenia na cztery tygodnie – wyjaśnił David Hájek, dyrektor działu wentylacji i produkcji kopalni.

Do transportu odpadów poflotacyjnych do szybu zbudowano trzy przenośniki taśmowe. Materiał podsadzkowy jest wsypywany do szybu poprzez swobodny spadek z ostatniej taśmy. W pobliżu szybu utworzono strefę bezpieczeństwa, w której obowiązują surowe środki ostrożności podobne do tych obowiązujących w kopalni.

- Na zasypce na wysokości 30 m pod powierzchnią powstanie 90-tonowe podsypko żwirowe, do którego zostanie poprowadzony rurociąg zasypowy z powierzchni, zaś na poziomie przegrody materiałowej zostaną wykonane przebicia w murze wyrobiska, aby umożliwić migrację gazów kopalnianych i zapobiec osiągnięciu niedopuszczalnych stężeń. Pozostała część wyrobiska zostanie wypełniona mieszanką betonową i wykonany zostanie korek. Rurociąg umożliwi sprawdzenie stabilności zasypki i w razie potrzeby jej uzupełnienie – dodał dyrektor David Hájek.

Po zakończeniu całego procesu wylot wyrobiska zostanie zasypany żwirem w celu zabezpieczenia rurociągu. Następnie rozpocznie się rozbiórka budynku wyrobiska, usunięcie żwiru i wykonanie stropu depresyjnego, który zamknie wyrobisko.

We wrześniu kopalnia ČSM stanie w obliczu całkowitego przerwania wentylacji wyrobisk dołowych. Wyłączenie głównych wentylatorów w części południowej miało miejsce w czerwcu. Wentylacja w części północnej również zostanie wyłączona. W celu przyszłego wydobycia metanu w kopalni i w szybach przygotowano rurociąg odgazowujący. W każdym znajdują się cztery rurociągi, połączone z różnymi poziomami i źródłami metanu. Pomiędzy lokalizacją południową a północną zostały one połączone na poziomie około 900 m, a odgazowanie i przyszłe wydobycie metanu będzie odbywać się poprzez zasysanie go na powierzchnię do istniejącej stacji odmetanowania w części północnej.

- W lokalizacji północnej obecnie instalowana jest jednostka kogeneracyjna do produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu kopalnianego, która zostanie uruchomiona próbnie w październiku br. Po zakończeniu technicznej likwidacji kopalni energia ta zaspokoi większość zapotrzebowania energetycznego OKD, co znacznie obniży koszty zakupu prądu i ciepła ze źródeł zewnętrznych – podkreśla Martin Džanaj, prezes zarządu OKD.

Warto podkreślić, ze OKD utworzyło rezerwę w wysokości 3,3 mld koron na techniczną likwidację kopalni ČSM. Obejmuje on ekologiczną likwidację sprzętu używanego w kopalni i w przeróbce węgla, zamykanie szybów kopalnianych tamami przeciwwybuchowymi, a także likwidację wyrobisk oraz rozbiórkę obiektów powierzchniowych w strefach ochronnych wyrobisk i obiektów zakładów przeróbczych. Do likwidacji części kopalni OKD wykorzystuje własne specjalistyczne ekipy i maszyny przy wsparciu firm górniczych i budowlanych. W zakresie rozbiórek powierzchniowych będzie współpracować z firmami zewnętrznymi.

OKD zakończyło wydobycie węgla w planowanym na kilka lat wcześniej terminie 31 stycznia 2026 r. Przyczynami zakończenia wydobycia były: nieopłacalność jego eksploatacji ze względu na rosnące koszty i niskie ceny, brak krajowych odbiorców węgla energetycznego i koksowego, brak zasobów ludzkich, a także ograniczony zakres wydobycia w ramach obowiązujących pozwoleń, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, porozumień z Rzecząpospolitą Polską oraz rozwiązywania konfliktów interesów z właścicielami nieruchomości – podano w oficjalnym komunikacie OKD.

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