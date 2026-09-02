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Rozpoczęto monitoring jakości powietrza wokół rekultywowanej hałdy na Kalinie

Rozpoczęło się stałe monitorowanie jakości powietrza wokół rekultywowanej i remediowanej hałdy po dawnych zakładach chemicznych przy stawie Kalina w Świętochłowicach (Śląskie) - podał we wtorek wykonawca przedsięwzięcia. Dane pomiarowe mają być publicznie dostępne.

Pap

2 września 2026, 09:16
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: UM Świętochłowice

Pierwszym etapem realizacji było odizolowanie źródła zanieczyszczeń za pomocą bariery przeciwfiltracyjnej wykonanej wokół hałdy

fot: UM Świętochłowice

Rozpoczęło się stałe monitorowanie jakości powietrza wokół rekultywowanej i remediowanej hałdy po dawnych zakładach chemicznych przy stawie Kalina w Świętochłowicach (Śląskie) - podał we wtorek wykonawca przedsięwzięcia. Dane pomiarowe mają być publicznie dostępne.

W połowie czerwca br. świętochłowicki samorząd zamówił wykonanie w ciągu dwóch i pół roku rekultywacji i remediacji hałdy odpadów po produkcji chemicznej przy stawie Kalina, znajdującej się pomiędzy świętochłowicką dzielnicą Zgoda i chorzowską Batory.

Zamienią hałdę w park

Efektem prac za 25,9 mln zł brutto, które wykonuje spółka Remea, ma być przekształcenie górującej nad stawem hałdy w park. Jednak już część pierwszych prac rozpoznawczych wiązała się z silnymi emisjami zapachowymi, odczuwanymi przy Kalinie, ale też na Zgodzie i w Batorym.

W efekcie w lokalnych mediach społecznościowych pojawiły się głosy mieszkańców wyrażające niepokój i oczekujące przejrzystości prowadzenia inwestycji. We wtorek spółka Remea poinformowała, że rozpoczęła prowadzenie stałego monitoringu jakości powietrza w rejonie hałdy.

"Jego celem jest bieżąca kontrola warunków środowiskowych podczas półrocznego okresu projektowo-badawczego oraz w trakcie prowadzenia zasadniczych prac remediacyjnych. Monitoring realizowany jest z wykorzystaniem metod i urządzeń spełniających wymagania stosowane w monitoringu środowiskowym, co pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych wyników pomiarowych" - podała Remea na swoim facebookowym profilu.

Uściśliła, że punkty monitoringu zlokalizowano w trzech miejscach na terenie hałdy, od strony ul. Nowej i ul. Lipowej w Świętochłowicach i ul. Żółkiewskiego w Chorzowie. Dane pomiarowe mają być publicznie dostępne, a wyniki monitoringu - regularnie umieszczane na stronie świętochłowickiego Urzędu Miejskiego, w zakładce dot. projektu.

Wcześniejsze, również wykonywane m.in. przez Remeę i zakończone we wrześniu 2023 r. ponad trzyletnie prace przy remediacji i rewitalizacji skażonego odciekami z hałdy stawu, były jednym z największych takich przedsięwzięć w kraju, dotowanym unijnymi pieniędzmi i wykonywanym nowatorskimi metodami.

Teraz lokalny samorząd zamówił rekultywację i remediację samej hałdy. Umowa obejmuje eliminację emisji zanieczyszczeń, przywrócenie życia biologicznego i neutralizację zanieczyszczeń z wykorzystaniem metod biologicznych, wykonanie rekultywacji przyrodniczej terenu oraz nowe zagospodarowanie terenu - ciągi piesze, małą architekturę.

Celem projektu jest m.in. przywrócenie wartości użytkowej i przyrodniczej poprzemysłowego terenu. Efektem ma być oddanie mieszkańcom ok. trzech hektarów parku leśnego z wieżą widokową. Atrakcją ma być też ścieżka edukacyjna nt. historii miejsca i procesu jego przemiany.

Przedsięwzięcie jest podzielone na dwa etapy. Najpierw w ciągu ok. sześciu miesięcy wykonywana jest szczegółowa diagnostyka hałdy z testami terenowymi. W drugiej fazie realizowana będzie właściwa remediacja i zagospodarowanie terenu, co zajmie około dwóch lat.

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