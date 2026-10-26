Rozpoczęły się prace przy przebudowie odcinka drogi nr 94

Prace związane ze zmianą organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94 w Sosnowcu rozpoczęli w weekend drogowcy. Zwężenie ruchu na jezdni w stronę Katowic przed estakadą nad linią kolejową oznacza początek budowy tam zjazdu w stronę ul. Piotrkowskiej.

Prace związane ze zmianą organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94 w Sosnowcu rozpoczęli w weekend drogowcy. Zwężenie ruchu na jezdni w stronę Katowic przed estakadą nad linią kolejową oznacza początek budowy tam zjazdu w stronę ul. Piotrkowskiej.

Droga krajowa nr 94, w Sosnowcu nosząca nazwę al. Zagłębia Dąbrowskiego, to na tym odcinku newralgiczna arteria, która łączy główny dojazd od strony Katowic, trasę S86, z miastami Zagłębia Dąbrowskiego, dalej prowadząc w stronę Olkusza czy Krakowa (jako droga alternatywna dla autostrady A4). Przed laty dąbrowskie miasta zabiegały o przebudowę przez państwo dwujezdniowej, choć kolizyjnej, DK94 w trasę ekspresową. Gdy to się nie udało, m.in. Dąbrowa Górnicza zmodernizowała w mniejszym zakresie drogę na całym przebiegu na swoim terenie.

Obecne inwestycje Sosnowca wiążą się m.in. z prowadzoną przez PKP PLK modernizacją linii kolejowej nr 1. W jej ramach już m.in. zlikwidowano przejazd kolejowo-drogowy między ul. Chemiczną i Piotrkowską, w zamian wytyczając nowe dojazdy do przekraczającej linię kolejową DK94, poprzez ul. Północną. Miasto postanowiło już samodzielnie rozbudować tamtejszą infrastrukturę, budując kolejne łącznice, aby utworzyć pełny węzeł drogowy, bezkolizyjny dla połączeń z DK94. Jedną z nich będzie właśnie zjazd z północnej jezdni DK94 w kierunku ul. Północnej. 14 października br. sosnowiecki samorząd podpisał z firmą Primost Południe umowę o wartości 5,2 mln zł, która przewiduje przebudowę ok. 200 metrów północnej jezdni al. Zagłębia Dąbrowskiego (w kierunku Katowic) z budową pasa do skrętu w prawo, związanego z planowanym połączeniem DK94 z ul. Północną.

To pozwoli na domknięcie węzła na północnej jezdni DK94 (w kierunku Katowic), gdzie w tej chwili funkcjonuje tylko pas wjazdowy wybudowany przez PLK. Jak wynika z informacji miasta, na przełomie października i listopada br. drogowcy wejdą na całą główną jezdnię DK94 w kierunku na Katowice. Wówczas ruch w obu kierunkach na tym odcinku będzie odbywał się po jednym pasie. W podobnym czasie rozpoczną się też przygotowania do likwidacji w pobliżu jedynego kolizyjnego przejścia dla pieszych na DK94 w Sosnowcu, z sygnalizacją świetlną. Zastąpi je zamówiona również już u firmy Primost Południa kładka dla pieszych (za 5,4 mln zł). Ponadto miasto zamówiło dokumentację dalszej rozbudowy węzła drogowego w tym rejonie po stronie południowej. Wykonane przez PLK połączenie dotąd pozwala na zjazd z DK94 z jezdni w stronę Dąbrowy Górniczej na ul. Północną. Jego rozbudowa ma pozwolić na przejazd z ul. Północnej na DK94 w stronę Dąbrowy.

Ta planowana inwestycja obejmie m.in. pas rozbiegowy wzdłuż głównej trasy i pozwoli na likwidację niebezpiecznego zjazdu i wjazdu w rejonie dotychczasowego skrzyżowania DK94 z ul. Północną oraz Frankiewicza (gdzie obecnie funkcjonuje przejście dla pieszych). W poprzednich latach sosnowiecki samorząd m.in. w 2021 r. otworzył zbudowany za blisko 100 mln zł bezkolizyjny węzeł DK94 z ul. Długosza, który zastąpił mocno korkujące się skrzyżowanie ze światłami. W tym roku zamówiono dokumentację przebudowy zdegradowanej 600-metrowej estakady DK94 m.in. nad linią kolejową nr 1 i rzeką Czarną Przemszą.