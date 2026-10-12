Rozmowa netTG.pl - odcinek 83 - Michał Frącek - Prezes Ampere Point

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Michał Frącek z Ampere Point był gościem studia nettg.pl na Kongresie Nowej Mobilności. W rozmowie mówi o tym, jak zmienia się podejście Polaków do samochodów elektrycznych, ile realnie kosztuje ich używanie i co dziś bywa największą barierą przy przesiadce na elektryka.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

12 października 2026, 00:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Michał Frącek z Ampere Point był gościem studia nettg.pl na Kongresie Nowej Mobilności. W rozmowie mówi o tym, jak zmienia się podejście Polaków do samochodów elektrycznych, ile realnie kosztuje ich używanie i co dziś bywa największą barierą przy przesiadce na elektryka.

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