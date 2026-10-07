Rozmowa netTG.pl - odcinek 81 - Marcin Laskowski | Wiceprezes PGE. Co dalej z transformacją, węglem i gazem?
Marcin Laskowski, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej, był gościem studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o odpowiedzialnym tempie transformacji, roli węgla i gazu w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz o przyszłości ciepłownictwa.
Marcin Laskowski, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej, był gościem studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o odpowiedzialnym tempie transformacji, roli węgla i gazu w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz o przyszłości ciepłownictwa.