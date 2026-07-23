Górnictwo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 42 - Mirosława Nykiel | Europosłanka KO

Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. O tym, co ta zmiana oznacza dla Śląska, polskiego przemysłu i portfeli zwykłych rodzin, rozmawiamy z Mirosławą Nykiel, posłanką Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Posłanka mówi o tym, co polska delegacja zdążyła już wywalczyć w Brukseli i o co gra toczy się nadal.

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Robert Passia

23 lipca 2026, 15:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. O tym, co ta zmiana oznacza dla Śląska, polskiego przemysłu i portfeli zwykłych rodzin, rozmawiamy z Mirosławą Nykiel, posłanką Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Posłanka mówi o tym, co polska delegacja zdążyła już wywalczyć w Brukseli i o co gra toczy się nadal.

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