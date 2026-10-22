Rozbudowa trasy S1? Będzie spotkanie w tej sprawie

Spotkanie ma dać odpowiedź na pytanie, co dalej z drugą jezdnią trasy od Żywca w kierunku granicy ze Słowacją. Jak informuje portal ŻywiecInfo, zapowiadane jest przyjęcie stanowiska w tej sprawie. Co ważne, nie będzie to jednak jeszcze przesądzać o realizacji tej inwestycji.

Jak pisze ŻywiecInfo, w ostatnim czasie powróciła dyskusja o budowie drugiej jezdni S1. Miał to być jeden z tematów niedawnego spotkania w ministerstwie infrastruktury z udziałem m.in. burmistrza Żywca Antoniego Szlagora oraz wiceministrów Henryka Kiepury i Stanisława Bukowca. Druga jezdnia miałaby powstać między węzłami Żywiec Soła i Żywiec Browar. Rozmawiano też o możliwości połączenia układu drogowego z ulicą Leśnianka.

Seminarium „Droga ekspresowa S1 – droga do rozwoju” odbędzie się w sobotę, 24 października 2026 roku o godz. 16 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły w Żywcu.