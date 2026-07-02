Kraj i Świat

Rowerem z Gliwic aż do Czech? Powstaje nowa trasa rowerowa

10-kilometrowy odcinek trasy rowerowej połączy Gliwice z Pilchowicami, a docelowo z Żelaznym Szlakiem Rowerowym. Miasto pozyskało na ten cel prawie 11 mln zł dofinansowania.

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Robert Passia

2 lipca 2026, 10:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: M. Buksa / UM Gliwice

10-kilometrowa trasa rowerowa nr 603 ma przebiegać śladem dawnej kolejki wąskotorowej - od ul. Robotniczej w Gliwicach do Pilchowic.

fot: M. Buksa / UM Gliwice

10-kilometrowy odcinek trasy rowerowej połączy Gliwice z Pilchowicami, a docelowo z Żelaznym Szlakiem Rowerowym. Miasto pozyskało na ten cel prawie 11 mln zł dofinansowania.

Chodzi o budowę 10-kilometrowej trasy rowerowej nr 603. Ma ona przebiegać śladem dawnej kolejki wąskotorowej - od ul. Robotniczej w Gliwicach do Pilchowic. Prace powinny zakończyć się w 2028 roku. Inwestycji ma też towarzyszyć kampania promocyjna zachęcająca mieszkańców Gliwic do korzystania z roweru. 

W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi rowerowej wraz z oznakowaniem - od ul. Knurowskiej do Łanowej, od dawnej stacji kolejki wąskotorowej Trynek do ul. Kujawskiej wraz z przejazdem przez ul. Pszczyńską oraz od ul. Kujawskiej w rejonie PreZero Areny Gliwice do ul. Robotniczej. Oznakowane zostaną też nowe oraz istniejące już odcinki.

Trasa ma być częścią drogi rowerowej nr 603, która jest zgodna z ideą Regionalnej Polityki Rowerowej województwa śląskiego. Ma ona przebiegać przez znaczną część regionu - Siewierz, Tarnowskie Góry, Gliwice, Rybnik i Wodzisław Śląski, by docelowo połączyć się z Żelaznym Szlakiem Rowerowym. 

Środki na inwestycję zostały przyznane przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach projektu „Budowa regionalnych tras rowerowych na terenie miasta Gliwice”.

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