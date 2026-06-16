Rosomak z nową umową na wozy ewakuacji medycznej oraz wozy dowodzenia

W Siemianowicach Śląskich została zawarta umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a spółką Rosomak na dostawę kolejnych specjalistycznych pojazdów wsparcia dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o wozy ewakuacji medycznej WEM oraz wozy dowodzenia WD na platformie KTO Rosomak. Kontrakt jest realizowany w ramach programu SAFE i zakłada dostawy pojazdów w latach 2028-2029.

W Siemianowicach Śląskich została zawarta umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a spółką Rosomak na dostawę kolejnych specjalistycznych pojazdów wsparcia dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o wozy ewakuacji medycznej WEM oraz wozy dowodzenia WD na platformie KTO Rosomak. Kontrakt jest realizowany w ramach programu SAFE i zakłada dostawy pojazdów w latach 2028-2029.

Wozy ewakuacji medycznej Rosomak-WEM przeznaczona są do ewakuacji rannych z pola walki, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz ich transportu do rozwiniętych punktów opatrunkowych. Załoga pojazdu ma możliwość podtrzymywania i stabilizacji funkcji życiowych poszkodowanych jeszcze w trakcie transportu. Pojazdy są wyposażone m.in. w system wspomagania załadunku noszy, instalację tlenową, sprzęt medyczny, radiostację pokładową, instalację do zasilania urządzeń medycznych, a także systemy ochrony ABC, przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe, przyrządy obserwacyjne oraz zestawy do odkażania i dezaktywacji – informuje Rosomak w komunikacie.

Z kolei wozy dowodzenia KTO Rosomak umożliwiają dowódcom i osobom funkcyjnym kierowanie i dowodzenie zarówno w ruchu, jak i podczas postoju pojazdu (w tym utrzymanie łączności, wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych oraz wymianę informacji z przełożonym, jednostkami podległymi i współdziałającymi). Zastosowany sprzęt specjalistyczny, jak i opracowane oprogramowanie, zapewniają możliwość przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli NATO SECRET włącznie.

Pojazd posiada takie same parametry trakcyjne jak pozostałe Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak wykorzystywane w Wojsku Polskim. Ze względu na wygodę i bezpieczeństwo załogi oraz osób funkcyjnych zastosowano w nim m.in. fotele wyposażone w czteropunktowe pasy bezpieczeństwa, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, dodatkowy system ogrzewania i klimatyzacji. Zainstalowany sprzęt teleinformatyczny, wspomagany przez radiostacje, został zabudowany przez specjalistów z Rosomaka oraz WB Electronics i doposażony w urządzenia peryferyjne, takie jak anteny zewnętrzne (polowe). Pokładowe środki łączności pozwalają na dowodzenie i zarządzanie czołgami K2.

Jak podaje siemianowicka spółka, podpisana umowa wpisuje się w działania związane z modernizacją Sił Zbrojnych RP oraz wzmacnianiem potencjału obronnego w ramach programu SAFE, którego celem jest przyspieszenie inwestycji w bezpieczeństwo oraz rozwój zdolności produkcyjnych przemysłu obronnego.