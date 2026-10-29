Katowice upamiętniają lekarkę, która stanęła po stronie „ołowianych dzieci” z Szopienic. Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu jednemu z rond w mieście nazwy „Rondo prof. Bożeny Hager-Małeckiej” – na cześć pediatry, której badania ujawniły skalę zatruć ołowiem dzieci mieszkających w sąsiedztwie Huty Metali Nieżelaznych.

Katowice upamiętniają lekarkę, która stanęła po stronie „ołowianych dzieci” z Szopienic. Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu jednemu z rond w mieście nazwy „Rondo prof. Bożeny Hager-Małeckiej” – na cześć pediatry, której badania ujawniły skalę zatruć ołowiem dzieci mieszkających w sąsiedztwie Huty Metali Nieżelaznych.

Uchwałę w sprawie nadania rondu położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Rondo prof. Bożeny Hager-Małeckiej" podjęto w czwartek, 29 października 2026 r. Rondo znajduje się w ciągu ul. Gospodarczej, w rejonie skrzyżowania z ul. Erwina Sówki w Nikiszowcu.

Kim była prof. Hager-Małecka?

Bożena Hager-Małecka urodziła się 23 sierpnia 1921 r. w Zabrzu, a zmarła 9 lutego 2016 r. Była lekarzem, profesor nauk medycznych, wykładowczynią akademicką i posłanką na Sejm PRL.

Po ukończeniu medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła pracę w Miejskim Szpitalu dla Dzieci w Zabrzu. W kolejnych latach związała się ze Śląską Akademią Medyczną, gdzie rozwijała pediatrię, prowadziła badania i kierowała kluczowymi jednostkami klinicznymi.

Jej dorobek obejmuje ponad 200 publikacji naukowych. Zajmowała się m.in. gruźlicą, immunologią i pediatrią społeczną, a także organizacją opieki zdrowotnej nad dziećmi.

Lekarka „ołowianych dzieci”

Szczególne znaczenie miała jej praca związana z zatruciami ołowiem dzieci z rejonu Huty Metali Nieżelaznych w Katowicach-Szopienicach. Na podstawie badań zleconych dr Jolancie Wadowskiej-Król prof. Hager-Małecka ujawniła przypadki przewlekłej ołowicy u najmłodszych mieszkańców tego obszaru.

Jej działania przyczyniły się do ograniczenia narażenia dzieci na szkodliwe substancje oraz do poprawy warunków życia mieszkańców. To jeden z najważniejszych powodów, dla których jej nazwisko trafiło do katowickiej przestrzeni publicznej.

Działaczka i parlamentarzystka

W latach 1976–1989 Hager-Małecka była posłanką na Sejm PRL trzech kadencji. Pracowała m.in. w Sejmowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz przewodniczyła Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Brała także udział w obradach Okrągłego Stołu w 1989 r., w podstoliku ds. ochrony środowiska. Wcześniej kierowała Instytutem Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej, Polskim Towarzystwem Pediatrycznym oraz Radą Naukową Centrum Zdrowia Dziecka.