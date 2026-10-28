Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026”, pod hasłem „Nowa Architektura Surowcowa Polski”, odbędzie się 19 listopada na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026”, pod hasłem „Nowa Architektura Surowcowa Polski”, odbędzie się 19 listopada na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Najpierw rozmowa z samorządami o bezpieczeństwie mieszkańców. Teraz – zaproszenie zarządów spółek do dyskusji o decyzjach, które kształtują przyszłość regionów. 19 listopada Marian Zmarzły chce kontynuować ten dialog na Politechnice Śląskiej. Zaprasza przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministertswa Klimatu i Środowiska.

Nie nowy początek, lecz ciąg dalszy rozmowy

Pomysłodawcą spotkania jest wiceminister energii Marian Zmarzły. Zależy mu na połączeniu doświadczeń przedsiębiorstw z głosem samorządów Śląska i Małopolski oraz zapleczem naukowym. Ubiegłoroczna debata na tej samej uczelni pokazała, jak mocno przyszłość górnictwa wiąże się z bezpieczeństwem lokalnych wspólnot.

Wątek ten wzmacnia doświadczenie z prac zespołu międzyresortowego zajmującego się zapadliskami i podtopieniami w Trzebini oraz rejonie olkuskim. Rozmowa ze spółkami ma pomóc spojrzeć na skutki zmian odpowiednio wcześnie: jeszcze wtedy, gdy można porównywać warianty działania.

– W ubiegłym roku słuchaliśmy samorządowców, dla których bezpieczeństwo transformacji oznacza bardzo konkretne sprawy mieszkańców. Teraz chcę tę rozmowę rozwinąć wspólnie z zarządami spółek. Ich wiedza i doświadczenie są niezbędne, jeżeli mamy odpowiedzialnie przygotować kolejne etapy zmian – podkreśla Marian Zmarzły.

Każda spółka wnosi inną perspektywę

Wśród osób zaproszonych, wskazanych w roboczej agendzie, są przedstawiciele PGG, JSW, PGE GiEK, LW Bogdanka, Południowego Koncernu Węglowego, SRK oraz KGHM Polska Miedź.

Perspektywa PGG ma dotyczyć bezpieczeństwa dostaw i zarządzania zmianą, a JSW – roli węgla koksowego w bezpieczeństwie przemysłowym Polski i Europy. PGE GiEK wnosi temat węgla brunatnego, stabilności systemu i odpowiedzialności za regiony.

W przypadku Bogdanki punktem wyjścia ma być przyszłość Lubelskiego Zagłębia Węglowego i jego kompetencji. Proponowany temat dla Południowego Koncernu Węglowego dotyczy krajowego wydobycia w okresie przebudowy energetyki. Dla KGHM – miedzi, surowców krytycznych i inwestycji. Dla SRK – bezpieczeństwa oraz rozwoju terenów po zakończeniu eksploatacji.

– Chciałbym usłyszeć, gdzie prezesi widzą możliwości poprawy efektywności, jakie bariery napotykają i w czym może pomóc współpraca z administracją i nauką. Nie ma jednej recepty dla wszystkich spółek. Jest natomiast wspólna potrzeba przewidywalnych warunków podejmowania decyzji – zaznacza wiceminister.

Wstępny program obejmuje także zaproszenia dla przedstawicieli państwowej służby geologicznej i nadzoru górniczego. Przewidziano indywidualne wystąpienia. Ich zestawienie ma posłużyć wspólnej rozmowie, nie ocenie przedsiębiorstw według jednego schematu.

Zmarzły widzi w podejściu do efektywności i znaczenia krajowego wydobycia przestrzeń do partnerskiego współdziałania z innymi resortami

– Połączenie perspektywy właścicielskiej z wiedzą zarządów, doświadczeniem samorządów i potencjałem nauki może pomóc nam szukać rozwiązań dobrych zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla bezpieczeństwa państwa – mówi Zmarzły.

Alma Mater jako miejsce wspólnych rekomendacji

Dla wiceministra wybór Politechniki Śląskiej ma osobisty wymiar. Jest jej absolwentem. Na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej chce połączyć rozmowę o zasobach i produkcji z odpowiedzialnością za ludzi, infrastrukturę i przyszłe kompetencje regionów.

Jednym z tematów proponowanych przez niego jest wykorzystanie koncepcji MOST 2036 jako zaplecza do porównywania wariantów transformacji. Zwieńczenie obrad zaplanowano pod hasłem „Gliwickie Rekomendacje 2026”. Mają one wskazywać kierunki dalszej pracy; konferencja nie zastępuje decyzji rządu ani organów spółek.

– Wracam na swoją macierzystą uczelnię z sentymentem, ale przede wszystkim z przekonaniem, że to dobre miejsce do rozmowy o przyszłości. Chciałbym, abyśmy wyjechali z Gliwic z lepszym rozumieniem wzajemnych potrzeb i z konkretnymi tematami do wspólnej pracy. Do tego dialogu zapraszam – podsumowuje.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026”, pod hasłem „Nowa Architektura Surowcowa Polski”, odbędzie się 19 listopada 2026 r. w Auli 300 Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Motyw przewodni brzmi „Zasoby – wiedza – bezpieczeństwo – odpowiedzialny rozwój. Czas na strategiczne decyzje dla sektora surowcowego i regionów”.