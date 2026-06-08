Rewolucja w CKZiU w Jaworznie. Szkoła przeszkoli z AI i robotyki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie będzie miało nową siedzibę. W ramach inwestycji o wartości około 22 mln zł powstanie m.in. dziewiętnaście specjalistycznych pracowni nauki zawodu. W poniedziałek, 8 czerwca 2026 r., o szczegółach przedsięwzięcia informowali marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie będzie miało nową siedzibę. Koszt inwestycji to około 22 mln zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie będzie miało nową siedzibę. W ramach inwestycji o wartości około 22 mln zł powstanie m.in. dziewiętnaście specjalistycznych pracowni nauki zawodu. W poniedziałek, 8 czerwca 2026 r., o szczegółach przedsięwzięcia informowali marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Modernizacja i przebudowa nowej siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to jedna z najważniejszych inwestycji edukacyjnych realizowanych obecnie w Jaworznie. Wartość inwestycji to około 22 mln zł, a środki na realizację projektu pochodzą w większości ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego - dofinansowanie wynosi 11,2 mln zł. Blisko 1,5 mln zł pochodzi z budżetu państwa, a wkład własny miasta wynosi około 9,3 mln zł.

Wojciech Saługa: W takich miejscach wykuwać się będzie przyszłość nie tylko Jaworzna, ale całego województwa śląskiego

- W takich miejscach wykuwać się będzie przyszłość nie tylko Jaworzna, ale całego województwa śląskiego. Efektem tej realizacji będzie to, że w murach tej szkoły kształcić się będą młodzi ludzie i wierzę, że dzięki temu bez trudu odnajdą się na rynku pracy. Warto dziś tak kształcić młodzież, by nabywała umiejętności cenione i poszukiwane w zmieniającym się dynamicznie świecie. Niektóre zawody przestają istnieć, w ich miejsce pojawiają się nowe i musimy reagować na te zmiany, dostosowywać się i stwarzać młodym ludziom szanse na realizację interesującej ścieżki zawodowej - podkreślił marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Nowa siedziba CKZiU powstaje w budynku, w którym dotąd działał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie. Projekt zakłada przebudowę, utworzenie i remont sal do praktycznej nauki zawodu wraz z wyposażeniem. W ramach zadania zostanie zmodernizowanych 16 pracowni, a dodatkowo powstaną 3 nowe: automatyki i robotyki, obróbki obrazu fotograficznego oraz pracownia VR i sztucznej inteligencji. Jedno z pomieszczeń będzie funkcjonować jako sala wyciszeń, wspierająca uczniów ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza ze spektrum autyzmu.

Paweł Silbert: Powstaje tu szkoła techniczna, która będzie kształciła ludzi w naprawdę ciekawych zawodach

- To największa szkoła w mieście i choć jedna z najmłodszych, to naprawdę była już potrzeba, by ją zmodernizować i dostosować do nowych warunków. Powstaje tu szkoła techniczna, która będzie kształciła ludzi w naprawdę ciekawych zawodach. Ten obiekt będzie wreszcie wyglądał dobrze, ale co równie ważne, będzie oferował wysoką jakość kształcenia. Remont pochłonął duże pieniądze, ale wyposażenie jest równie ważne, dlatego dziękuję za to finansowe wsparcie z województwa śląskiego. Cieszę się, że ta szkoła dostaje drugie, ciekawe życie właśnie dzięki tej współpracy miasta i samorządu regionalnego – zaznaczył prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Pracownie wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, odzwierciedlający rzeczywiste warunki i odpowiadający oczekiwaniom pracodawców. Pozwoli to na rozszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego, co ma stworzyć uczniom warunki do zdobywania kompetencji odpowiadających wymaganiom nowoczesnej gospodarki i rynku pracy.