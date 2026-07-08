Energetyka

Resort energii monitoruje sytuację na rynku pelletu

Ministerstwo Energii monitoruje sytuację na rynku pelletu, by sprawdzić, czy wzrost cen tego paliwa nie wynika z pozarynkowych czynników - poinformował w środę wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Resort zwrócił się o zbadanie sprawy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pap

8 lipca 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

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fot: pixabay.com

Pellet dzięki swoim właściwościom jest relatywnie bezpiecznym paliwem w ogrzewnictwie indywidualnym

fot: pixabay.com

Ministerstwo Energii monitoruje sytuację na rynku pelletu, by sprawdzić, czy wzrost cen tego paliwa nie wynika z pozarynkowych czynników - poinformował w środę wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Resort zwrócił się o zbadanie sprawy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- W przyszłym tygodniu mamy spotkanie z Polską Radą Pelletu. Chcemy też dowiedzieć się, jak wygląda ta sytuacja z punktu widzenia branży. Wystąpiliśmy też do UOKiK o zbadanie sprawy - powiedział Wojnarowski podczas konferencji prasowej.

Pellet drożeje zamiast tanieć

Wskazał, że zwykle latem pellet jest tańszy, tymczasem obecnie ceny tego paliwa rosną.

- Nie może być tak, że dofinansowania na kotły pelletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku - dodał wiceminister.

Na początku 2026 r. media informowały o brakach pelletu drzewnego na składach opałowych, co skutkowało rosnącymi cenami tego rodzaju opału. Izba Gospodarcza Urządzeń OZE i Polskiego Przemysłu zapewniała wówczas, że pellet nie zniknął z rynku, a łańcuch dostaw funkcjonował mimo sezonowych wahań. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało natomiast wtedy, że sprzedaż drewna z Lasów Państwowych od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a rozporządzenie o zakazie spalania pełnowartościowego drewna w energetyce zawodowej nie wpłynęło negatywnie na produkcję pelletu.

- Mamy zbadane, co trzeba zrobić, żeby podaż pelletu na rynku nie była zagrożona. Niemniej jednak to wymaga konsultacji międzyresortowych z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, ale i z Lasami Państwowymi - powiedział we wtorek Wojnarowski.

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