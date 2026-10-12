Reprezentacja PGG o krok o zwycięstwa. I ma najlepszego zawodnika turnieju!
Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Dawid Colik z KWK ROW Ruch Marcel został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju!
fot: Bożena Sieja/PGG
Brawa dla drużyny PGG!
fot: Bożena Sieja/PGG
Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Dawid Colik z KWK ROW Ruch Marcel został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju!
Sportowych emocji nie zabrakło na boiskach treningowych Stadionu Śląskiego w sobotę 10 października. Rozegrano tam Turniej Piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Wśród uczestników turnieju wystąpiła reprezentacja PGG KWK Murcki-Staszic.
Reprezentacja Polskiej Grupy Górniczej była bardzo blisko zwycięstwa. O końcowym triumfie zadecydowały rzuty karne, w których lepsza okazała się drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Trzecie miejsce wywalczyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – informuje PGG w mediach społecznościowych.
Dawid Colik z KWK ROW Ruch Marcel został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W drużynie PGG zagrali: Andrzej Kotara (kapitan), Grzegorz Jarek, Damian Sadowski, Dawid Gros, Michał Ferenc, Grzegorz Wereszczak, Robert Fronk (bramkarz), Kamil Bartoszek, Adrian Jeleń, Tomasz Wentkowski, Łukasz Pawłowski, Dawid Colik, Krzysztof Kaim.