Po szychcie

Reprezentacja PGG o krok o zwycięstwa. I ma najlepszego zawodnika turnieju!

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Dawid Colik z KWK ROW Ruch Marcel został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju!

Monika Krezel

Monika Krężel

12 października 2026, 07:58
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Bożena Sieja/PGG

Brawa dla drużyny PGG!

fot: Bożena Sieja/PGG

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Dawid Colik z KWK ROW Ruch Marcel został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju!

Sportowych emocji nie zabrakło na boiskach treningowych Stadionu Śląskiego w sobotę 10 października. Rozegrano tam Turniej Piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Wśród uczestników turnieju wystąpiła reprezentacja PGG KWK Murcki-Staszic.

Reprezentacja Polskiej Grupy Górniczej była bardzo blisko zwycięstwa. O końcowym triumfie zadecydowały rzuty karne, w których lepsza okazała się drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Trzecie miejsce wywalczyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – informuje PGG w mediach społecznościowych.

Dawid Colik z KWK ROW Ruch Marcel został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W drużynie PGG zagrali: Andrzej Kotara (kapitan), Grzegorz Jarek, Damian Sadowski, Dawid Gros, Michał Ferenc, Grzegorz Wereszczak, Robert Fronk (bramkarz), Kamil Bartoszek, Adrian Jeleń, Tomasz Wentkowski, Łukasz Pawłowski, Dawid Colik, Krzysztof Kaim.

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