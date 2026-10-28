Rekultywacja hałdy na wielką skalę

Zapożarowana hałda Słupiec w Nowej Rudzie jest do rekultywacji. SRK posiada już dokumentację projektową i jest gotowa do działania. Kluczowe są jednak środki finansowe. Niemałe, bo szacowany koszt przedsięwzięcia liczony jest w setkach milionów złotych, co przekracza możliwości NFOŚiGW.

Zapożarowana hałda Słupiec w Nowej Rudzie jest do rekultywacji. SRK posiada już dokumentację projektową i jest gotowa do działania. Kluczowe są jednak środki finansowe. Niemałe, bo szacowany koszt przedsięwzięcia liczony jest w setkach milionów złotych, co przekracza możliwości NFOŚiGW.

Inżynieria finansowa i możliwe scenariusze działań były tematem wizyty SRK w noworudzkim magistracie. Wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Anna Bińkowska spotkała się z wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską, burmistrzem Nowej Rudy Tomaszem Kilińskim oraz prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pawłem Łapaczem - informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

W ramach wizyty w Nowej Rudzie wiceprezes Anna Bińkowska wraz z przedstawicielami SRK pojawiła się też na hałdzie 7/4 Słupiec.

Decyzję o opracowaniu kompleksowego projektu likwidacji zapożarowania hałdy, jej rekultywacji i regulacji stosunków wodnych podjęto w 2021 roku. Po konsultacjach, dokumentację pozytywnie zaopiniowano i przyjęto do realizacji. W lutym 2025 roku starosta kłodzki wydał na jej podstawie decyzję rekultywacyjną. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na ok. 740 mln zł. Prace mają objąć blisko 31 ha i potrwać dziesięć lat. Celem jest przywrócenie zdegradowanym terenom wartości użytkowych i przygotowanie ich do nowego zagospodarowania - podaje SRK.

Ze względu na wysoki szacowany koszt przedsięwzięcia Spółka Restrukturyzacji Kopalń w zwróciła się sierpniu 2025 roku do NFOŚiGW o wskazanie możliwości dofinansowania rekultywacji hałdy. Fundusz potwierdził możliwość udzielenia takiego wsparcia. Wskazał jednocześnie, że złożenie przez Spółkę przedmiotowego wniosku będzie skutkować wstrzymaniem finansowania w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć zarówno przez SRK, jak również innych beneficjentów programu.

Zarząd SRK podjął dalsze rozmowy, a Fundusz zaproponował częściowe wykonanie zakresu prac rekultywacyjnych określonych w dokumentacji projektowej. Analiza Spółki wykazała, że takie działanie może wiązać się z ryzykiem osunięcia skarp i pogłębienia zapożarowania zwałowiska. SRK wskazała więc na konieczność zapewnienia finansowania dla całego przedsięwzięcia, co pozwoli przeprowadzić kompleksowe prace w sposób ciągły.

W związku z brakiem możliwości uzyskania pełnego dofinansowania na rekultywację hałdy 7/4 Słupiec Spółka Restrukturyzacji Kopalń nie jest w stanie rozpocząć realizacji zadania.

Doraźne prace naprawcze

Podczas spotkania w Nowej Rudzie, które odbyło się 13 października, wiceprezes SRK Anna Bińkowska przedstawiła zakres dotychczasowych prac naprawczych wykonanych przez Spółkę na zwałowisku.

W latach 2022-2025 koszty doraźnych działań wyniosły ponad 8,2 mln zł. O ich skuteczności świadczą wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która odbyła się pod koniec 2025 roku. Przeprowadzone czynności nie wykazały nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Hałda Słupiec w Nowej Rudzie jest na bieżąco monitorowana przez SRK, a ostatnie obserwacje nie wykazują dalszego rozwoju zapożarowania. Ponadto teren zwałowiska objęty jest stałym nadzorem służb ochrony.

W przyszłym roku procedowana będzie aktualizacja wniosku notyfikacyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń na lata 2028-2037, w którym zostanie ujęte finansowanie przez NFOŚiGW zadania związanego z rekultywacją hałdy 7/4 Słupiec. Organy właścicielskie przekazały we wrześniu 2026 roku decyzję o rozpoczęciu prac nad procedowaniem nowej notyfikacji, która umożliwi funkcjonowanie Spółki Restrukturyzacji Kopalń przez kolejnych 10 lat.