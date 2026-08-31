Kraj i Świat

RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla trasy S11

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S11 od granicy województw opolskiego i śląskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór - informują w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W dokumencie wskazano wariant D jako możliwy do realizacji, co pozwala kontynuować przygotowania do budowy blisko 29-kilometrowej trasy.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

31 sierpnia 2026, 15:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: GDDKiA

Jest decyzja środowiskowa dla S11

fot: GDDKiA

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S11 od granicy województw opolskiego i śląskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór - informują w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W dokumencie wskazano wariant D jako możliwy do realizacji, co pozwala kontynuować przygotowania do budowy blisko 29-kilometrowej trasy.

Dlaczego nie wariant C?

GDDKiA w czerwcu 2023 r. złożyła wniosek o decyzję środowiskową, rekomendując początkowo wariant C – ten uzyskał najwyższą ocenę w analizie wielokryterialnej na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. RDOŚ uznał jednak, że jego realizacja nie jest możliwa, ponieważ nawet działania ochronne nie pozwoliłyby uniknąć znaczącego, negatywnego oddziaływania na środowisko.

W ocenie dyrekcji wariant C stwarzał zagrożenia dla siedlisk rzadkich gatunków sów (m.in. sóweczki i włochatki), kolidował z obszarami ich rozrodu i regularnego przebywania, a także bardziej ingerował w cieki wodne, siedliska płazów, ssaków oraz żerowiska nietoperzy.

Wariant D – mniejszy wpływ na przyrodę

RDOŚ wskazał wariant D jako rozwiązanie możliwe do realizacji. Według urzędu charakteryzuje się on mniejszym oddziaływaniem na środowisko i zajmuje najmniejszą powierzchnię terenów rolnych i łąk. GDDKiA uwzględniła stanowisko RDOŚ, ponieważ wariant D uzyskał drugą najwyższą ocenę w analizach, co pozwoliło zachować ciągłość procesu przygotowawczego i doprowadzić do wydania decyzji.

Co obejmie inwestycja?

Decyzja środowiskowa dotyczy odcinka S11 o długości blisko 29 km, który będzie przebiegał od granicy województw opolskiego i śląskiego do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego. Inwestycja obejmie budowę drogi ekspresowej wraz z węzłami:

  • Sieraków Śląski
  • Lubliniec Północ
  • Lubliniec Południe

Dodatkowo powstaną Miejsca Obsługi Podróżnych oraz infrastruktura towarzysząca. Trasa przebiegnie przez gminy Ciasna, Pawonków, Kochanowice i Lubliniec w województwie śląskim oraz przez niewielki fragment gminy Dobrodzień w województwie opolskim.

Co dalej z S11?

Uzyskanie decyzji środowiskowej zamyka jeden z najważniejszych etapów przygotowania inwestycji – rozstrzyga kwestię przebiegu przyszłej trasy i pozwala kontynuować prace. W lipcu GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji przygotowawczej dla tego odcinka S11. Efektem prac będzie ogłoszenie przetargu na projekt i budowę nowej drogi ekspresowej.

S11 jako kręgosłup komunikacyjny Polski

S11 to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Polsce. Po zakończeniu budowy połączy wybrzeże Bałtyku z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, tworząc liczący ponad 560 km ciąg ekspresowy przebiegający przez cztery województwa. Nowa trasa usprawni ruch pomiędzy północą i południem kraju, odciąży istniejące drogi krajowe, poprawi bezpieczeństwo podróżnych oraz zwiększy dostępność komunikacyjną wielu miast i regionów. Będzie także ważnym elementem krajowej i europejskiej sieci transportowej.

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