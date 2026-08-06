Urząd Regulacji Energetyki podsumował najważniejsze wydarzenia i działania regulatora na polskim rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w 2025 roku. W raporcie znalazły się informacje dotyczące m.in. taryf, rozwoju sieci, magazynowania energii, integracji rynku gazu oraz cyberbezpieczeństwa.

Urząd Regulacji Energetyki podsumował najważniejsze wydarzenia i działania regulatora na polskim rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w 2025 roku. W raporcie znalazły się informacje dotyczące m.in. taryf, rozwoju sieci, magazynowania energii, integracji rynku gazu oraz cyberbezpieczeństwa.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował Raport Krajowy za 2025 rok. Dokument został przygotowany dla Komisji Europejskiej i Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Przedstawia sytuację na krajowym rynku energii oraz działania podejmowane przez regulatora na rzecz konkurencji, bezpieczeństwa dostaw i integracji polskiej infrastruktury z rynkiem europejskim.

Energia elektryczna: taryfy i elastyczność sieci

Jak wynika z raportu, 2025 rok był okresem dalszego rozwoju nowych mechanizmów funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Prezes URE zatwierdziła taryfy dystrybucyjne uwzględniające możliwość korzystania z usług elastyczności oraz grupy taryfowe przeznaczone dla odbiorców zawierających umowy z ceną dynamiczną.

Istotnym wydarzeniem było również zatwierdzenie w grudniu 2025 roku taryf dla gospodarstw domowych, czyli odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych G. Średnie ceny energii w tych taryfach były niższe o 20,5 proc. w porównaniu ze średnimi stawkami obowiązującymi od 1 stycznia do 30 września 2025 roku. W odniesieniu do okresu od 30 września do 31 grudnia 2025 roku spadek wyniósł 13,5 proc.

Regulator kontynuował także prace nad wdrożeniem Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii. CSIRE ma umożliwić sprawniejszą wymianę informacji między uczestnikami rynku oraz dostęp do danych dotyczących zużycia energii w ujęciu dobowym i godzinowym.

W 2025 roku trwała ogólnopolska wymiana liczników na urządzenia umożliwiające przekazywanie takich danych. Zmiany legislacyjne, wprowadzone w maju, dotyczyły m.in. harmonogramu wdrażania systemu oraz zasad funkcjonowania prosumenta wirtualnego.

Krótsze przerwy w dostawach prądu

W raporcie URE zwrócono uwagę na poprawę jakości dostaw energii elektrycznej. Łączny wskaźnik przeciętnego czasu trwania przerw w dostawach, czyli SAIDI, dla pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych zmniejszył się o 11,3 proc. i wyniósł 179,24 minuty na odbiorcę.

Poprawił się także wskaźnik częstości przerw SAIFI. W 2025 roku osiągnął poziom 2,47 przerwy na odbiorcę, co oznacza spadek o 9,4 proc. w ujęciu rocznym. Zdaniem URE na poprawę parametrów wpłynęły inwestycje w sieci oraz stosowanie regulacji jakościowej.

Siedem magazynów energii

Ważnym elementem transformacji rynku energii jest rozwój magazynowania. W 2025 roku Prezes URE wydała zgody na eksploatację siedmiu magazynów energii elektrycznej.

Cztery z nich to instalacje o mocy do 60 kW, przyłączone do sieci niskiego napięcia. Trzy kolejne, o mocy do 2 MW, zostały przyłączone do sieci średniego napięcia. Magazyny mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu sieci, stabilizacji jej parametrów oraz lokalnemu bilansowaniu energii.

Gaz: przygotowania do połączenia systemów

Na rynku gazu ziemnego 2025 rok upłynął pod znakiem przygotowań do zmian infrastrukturalnych i organizacyjnych. Regulator przeprowadził pierwsze konsultacje dotyczące mechanizmu rozliczeń międzyoperatorskich, który ma umożliwić utworzenie od 2027 roku jednego, połączonego systemu wejścia-wyjścia.

System obejmie sieć przesyłową operatora Gaz-System oraz gazociągi tranzytowe EuRoPol GAZ. Wprowadzenie jednolitej taryfy ma obniżyć koszty przesyłu gazu między Polską a Niemcami przez punkt Mallnow.

Raport wskazuje także na rozwój usług oferowanych przez terminal LNG w Świnoujściu. Od 1 stycznia 2025 roku terminal świadczy komercyjne usługi przeładunku LNG małej i dużej skali, w tym usługę transshipment o wydajności 10 tys. m sześc. na godzinę. Dostępna jest również usługa bunkrowania statków.

W grudniu 2025 roku wdrożono dodatkowo usługę wydawania poświadczeń zrównoważoności, określanych jako PoS (Proof of Sustainability). Usługa opiera się na certyfikacie KZR INiG.

Obowiązkowe zapasy gazu

Od 1 października 2025 roku przywrócono standardowy, maksymalnie 40-dniowy termin dostarczenia zapasów obowiązkowych do systemu gazowego. Wcześniej okres ten wynosił 50 dni.

Zmiana ma znaczenie dla przedsiębiorstw energetycznych, które – ze względu na ograniczoną pojemność magazynów dostępnych w kraju – musiały w większym stopniu korzystać z usług magazynowania poza granicami Polski.

Cyberbezpieczeństwo sektora energetycznego

Jednym z obszarów działań URE w 2025 roku było również cyberbezpieczeństwo. Urząd realizował zadania związane z bezpieczeństwem transgranicznym sektora energii, wynikające z unijnych regulacji.

W lutym 2025 roku Prezes URE wyznaczyła kandydatów na podmioty o dużym i krytycznym wpływie na cyberbezpieczeństwo. W tym celu wykorzystano tymczasowy unijny wskaźnik wpływu na cyberbezpieczeństwo w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego.

Rynek energii po kryzysie

Raport URE pokazuje, że polski rynek energii w 2025 roku wchodził w okres względnej stabilizacji po wcześniejszym kryzysie energetycznym. Jednocześnie sektor mierzył się z koniecznością dostosowania do nowych wyzwań: rozwoju energetyki rozproszonej, cyfryzacji rynku, zwiększania elastyczności sieci oraz wzmacniania ochrony infrastruktury krytycznej.

Wśród najważniejszych kierunków zmian znalazły się umowy z ceną dynamiczną, rozwój magazynów energii, wdrażanie CSIRE, integracja systemów gazowych oraz coraz większe znaczenie cyberbezpieczeństwa. Pełna treść Raportu Krajowego za 2025 rok jest dostępna na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.