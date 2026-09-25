Radni przeciw składowaniu odpadów w kopalni

Podczas środowej sesji Rada Powiatu Kolskiego przyjęła stanowisko sprzeciwiające się składowaniu odpadów w nieczynnych wyrobiskach kopalni soli w Kłodawie (woj. wielkopolskie). Podobną uchwałę w przyszłym tygodniu mogą podjąć radni Koła.

Podczas środowej sesji Rada Powiatu Kolskiego przyjęła stanowisko sprzeciwiające się składowaniu odpadów w nieczynnych wyrobiskach kopalni soli w Kłodawie (woj. wielkopolskie). Podobną uchwałę w przyszłym tygodniu mogą podjąć radni Koła.

W przyjętym stanowisku rada zaznaczyła, że "nie popiera tego kierunku działalności i wyraża sprzeciw wobec realizacji przedsięwzięcia w zakresie obejmującym podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach czynnej Kopalni Soli Kłodawa S.A.".

Radni podkreślili, że kopalnia jest jednym z ważniejszych zakładów pracy w tej części Wielkopolski i istotnym elementem historii Kłodawy.

- Rada powiatu kolskiego postrzega kopalnię i eksploatowane przez nią złoże jako dobro narodowe, ważny element polskiego dziedzictwa przemysłowego, zasób surowcowy państwa i jeden z fundamentów gospodarczych naszego regionu - wskazali radni w stanowisku.

Każdy kierunek działalności powinien zostać zaakceptowany

Samorządowcy wyrazili zrozumienie dla poszukiwania nowych sposobów funkcjonowania przez spółkę, ale jednocześnie ocenili, że nie oznacza to, że "każdy kierunek działalności powinien zostać zaakceptowany". Jak uzasadnili, decyzje zarządu spółki powinny uwzględniać nie tylko rachunek ekonomiczny, ale i długotrwałe skutki.

Radni podkreślili, że nie przesądzają, czy projekt byłby szkodliwy; ich zdaniem ocena powinna wynikać z niezależnych analiz. - Nie można jednak pomijać pytań dot. możliwego długoterminowego oddziaływania przedsięwzięcia na złoże, środowisko i przyszłość samej kopalni - wskazali.

W stanowisku odnotowane zostało wstrzymanie dalszych działań władz spółki dot. projektu składowania odpadów; radni jednocześnie zauważyli, że samo wstrzymanie działań "nie oznacza definitywnego wycofania projektu".

Stanowisko przyjęte zostało szesnastoma głosami za przy jednym głosie wstrzymującym.

Podobne stanowisko radnym Koła zaproponował burmistrz Krzysztof Witkowski. W projekcie uchwały zaznaczone zostało, że sprawa "budzi poważne zaniepokojenie", a kolscy radni wyrażają sprzeciw wobec planów kopalni. Uchwała nie została jeszcze przyjęta; będzie procedowana podczas sesji 30 września.

Kopalnia Soli Kłodawa S.A. złożyła do burmistrza Kłodawy wnioski o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla projektu podziemnego składowiska odpadów. Odpady - w tym potencjalnie niebezpieczne - mogłyby być składowane w nieczynnych wyrobiskach kopalni. Zdaniem spółki pozwoli do zdywersyfikować przychody kopalni i fizycznie zabezpieczy puste wyrobiska. Władze kopalni przekonywały, że jest to warunek konieczny do przedłużenia wygasającej w 2052 r. koncesji na wydobycie.

Plany spółki spotkały się ze sprzeciwem lokalnych parlamentarzystów i samorządowców; w miniony weekend odbył się również protest przed siedzibą kopalni z udziałem środowisk prawicowych. Kolejny planowany jest na 2 października przez Ruch Obrony Granic. Dzień wcześniej spotkanie z mieszkańcami Kłodawy w tej sprawie organizuje burmistrz Piotr Michalak.