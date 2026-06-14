Za nami XV Muszlownik Murcki Festiwal, czyli wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny dzielnicy. Byliśmy tam i my - z aparatem!

Za nami XV Muszlownik Murcki Festiwal, czyli wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny dzielnicy. Byliśmy tam i my - z aparatem!

Tradycyjnie, podczas murckowskiego festiwalu nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpili: Armia, Zenek Grabowski, GAGA Zielone Żabki, Darek Dusza i Demony, Procurator, Lizak Spod Szafy, To Nie Jest KNŻ.

To było wyjątkowe wydarzenie, które połączyło różne muzyczne światy, dobrą energię i letni klimat.

Dla uczestników festiwalu przygotowano też Muszlownik Psytrance Beach, czyli przestrzeń pełną psychodelicznego transu, tańca i niepowtarzalnej energii pod gołym niebem oraz Muszlownik Chill Zone – miejsce na odpoczynek, ambientowe dźwięki i złapanie oddechu w otoczeniu natury.

W Murckach znajduje się park z muszlą koncertową wybudowaną przez górników. Od lat odbywa się tam Muszlownik Murcki Festiwal, w tym roku już po raz 15.