Po szychcie

Punkowe granie w górniczym parku. Oto Muszlownik Murcki Festiwal na zdjęciach!

Za nami XV Muszlownik Murcki Festiwal, czyli wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny dzielnicy. Byliśmy tam i my - z aparatem!

Katarzyna Zaremba Majcher

Katarzyna Zaremba-Majcher

14 czerwca 2026, 15:54
źródło: portal gospodarka i ludzie

MUSZLOWNIK 2026 KZM 25

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

XV Muszlownik Murcki Festiwal

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

MUSZLOWNIK 2026 KZM 2 MUSZLOWNIK 2026 KZM 3

+35 Zobacz galerię

MUSZLOWNIK 2026 KZM 4 MUSZLOWNIK 2026 KZM 5

Galeria
(38 zdjęć)

Za nami XV Muszlownik Murcki Festiwal, czyli wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny dzielnicy. Byliśmy tam i my - z aparatem!

Tradycyjnie, podczas murckowskiego festiwalu nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpili: Armia, Zenek Grabowski, GAGA Zielone Żabki, Darek Dusza i Demony, Procurator, Lizak Spod Szafy, To Nie Jest KNŻ.

To było wyjątkowe wydarzenie, które połączyło różne muzyczne światy, dobrą energię i letni klimat.

Dla uczestników festiwalu przygotowano też Muszlownik Psytrance Beach, czyli przestrzeń pełną psychodelicznego transu, tańca i niepowtarzalnej energii pod gołym niebem oraz Muszlownik Chill Zone – miejsce na odpoczynek, ambientowe dźwięki i złapanie oddechu w otoczeniu natury.

W Murckach znajduje się park z muszlą koncertową wybudowaną przez górników. Od lat odbywa się tam Muszlownik Murcki Festiwal, w tym roku już po raz 15.

Powiązane tematy:

muszlownik murcki festiwal festiwal murcki

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kultura

Książka na wakacje: „Moi przyjaciele”. O pewnym obrazie z widokiem na molo

To książka w sam raz na nadchodzące wakacje, gdy większości z nas kojarzą się one wyłącznie z morzem. Chociaż jednak nie. To książka dobra na każdą porę roku, bo zawsze jest dobrze przeczytać o ponadczasowej przyjaźni, takiej na dobre i na złe. Fredrik Backman, autor książki „Moi przyjaciele”, zaprasza na wędrówkę śladami losów czwórki przyjaciół z nie zawsze szczęśliwym zakończeniem.

Kultura

Wielkie muzyczne święto w Parku Murckowskim. Zagrają Armia i Zenek Grabowski

Już 13 czerwca 2026 r. odbędzie się XV Muszlownik Murcki Festiwal - wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny dzielnicy.

Kultura

Milionowe inwestycje w zabytkowej kopalni

Jedne z największych atrakcji turystycznych naszego regionu będą zrewitalizowane. Inwestycje czekają Zabytkową Kopalnię Guido oraz Strefę Carnall. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało na zaplanowane tam prace unijne dofinansowanie.

Kultura

Rozruch Maszyn Industriady 2026 - 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson

To będzie artystyczna podróż między tradycją a technologią - 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbędzie się Rozruch Maszyn Industriady 2026. W programie wyjątkowe spektakle, nowoczesne multimedia i teatr uliczny. - Wydarzenie będzie efektownym prologiem przed weekendową Industriadą, organizowaną w 48 obiektach na terenie województwa śląskiego – podkreślają w Instytucie im. Wojciecha Korfantego, który organizuje festiwal.