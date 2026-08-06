Energetyka

PSE ponownie ogłaszają okres przywołania na rynku mocy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłaszają okres przywołania na rynku mocy w dniu 6 sierpnia od godziny 18.00 do 19.00 - podały PSE w czwartek w komunikacie. Wcześniej spółka ogłosiła okres przywołania od godz. 17.

Pap

6 sierpnia 2026, 09:48
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Znowu przywołanie na rynku mocy

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłaszają okres przywołania na rynku mocy w dniu 6 sierpnia od godziny 18.00 do 19.00 - podały PSE w czwartek w komunikacie. Wcześniej spółka ogłosiła okres przywołania od godz. 17.

Okresy przywołania stosowane są m.in. w związku z wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, które wynika np. z upałów. Poprzedni okres przywołania obowiązywał w dniu 4 sierpnia.

Mechanizm rynku mocy zapewnia wynagradzanie uczestników rynku, czyli producentów energii elektrycznej, za ich pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy i zapewnienie dostaw energii do systemu elektroenergetycznego, gdy operator tego zażąda.

Przywołanie na rynku mocy bez wpływu na odbiorców indywidualnych

Ogłoszenie okresów przywołania na rynku mocy oznacza, że wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkami mocowymi wynikającymi z umów zawartych na rynku mocy muszą je zrealizować, czyli we wskazanym okresie dostarczyć odpowiednią moc do systemu. Wytwórcy muszą ją przedstawić do dyspozycji operatora albo wprowadzić do sieci, a odbiorcy objęci umowami mocowymi muszą zredukować swoje zapotrzebowanie.

Firma zapewnia, że okres przywołania na rynku mocy nie ma wpływu na odbiorców indywidualnych i nie pociąga za sobą żadnych utrudnień dla odbiorców energii elektrycznej, z wyjątkiem odbiorców uczestniczących w rynku mocy jako jednostki redukcji zapotrzebowania i posiadających zobowiązania wynikające z zawartych umów.

PSE informowały w poniedziałek, że polski system energetyczny jest dobrze przygotowany na pokrycie zapotrzebowania w upały a w najbliższych dniach będzie dostępna wymagana rezerwa mocy. Jednocześnie nie wykluczyły potrzeby ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową obejmującą linie najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacji elektroenergetycznych służących do zmiany napięcia i rozdziału energii elektrycznej.

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