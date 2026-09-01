PSE planują nakłady inwestycyjne rzędu 5,1 mld zł

Planowane nakłady inwestycyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych na 2027 rok to 5,1 mld zł, a na 2028 r. to 6,3 mld zł - poinformował PAP Biznes operator. Nakłady są związane m.in. z przyłączeniem morskich farm wiatrowych i elektrowni jądrowej.

Planowane nakłady inwestycyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych na 2027 rok to 5,1 mld zł, a na 2028 r. to 6,3 mld zł - poinformował PAP Biznes operator. Nakłady są związane m.in. z przyłączeniem morskich farm wiatrowych i elektrowni jądrowej.

"Planowane nakłady PSE to w 2026 r. 4,2 mld zł, w 2027 r. - 5,1 mld zł, a w 2028 r. - 6,3 mld zł" - podał PSE.

Dodał, że nakłady te są związane z realizacją inwestycji w infrastrukturę przesyłową, w tym m.in. z przyłączeniem morskich farm wiatrowych i elektrowni jądrowej, czy budową nowego połączenia z Litwą.

Inwestycje PSE są finansowane z taryfy przesyłowej

Jak wyjaśnił operator, inwestycje PSE są finansowane z taryfy przesyłowej i dofinansowania UE.

Łączne szacowane nakłady na inwestycje planowane przez PSE do poniesienia w latach 2027-2036 to ok. 66 mld zł.

Jak informował w lipcu PAP Biznes prezes PSE Grzegorz Onichimowski, operator zamierza korzystać również z kredytów komercyjnych w celu realizacji tych inwestycji, ale będą one stanowić tylko kilka procent wartości planu inwestycyjnego do 2036 r.

Dodał, że w pierwszej kolejności PSE zamierza wykorzystać dostępne dla spółki 32 mld zł potencjalnych preferencyjnych pożyczek z KPO (obecnie dostępnych jest ok. 12 mld zł), co będzie głównym komponentem długu.