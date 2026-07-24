Górnictwo

Przyszłość spółki pod znakiem zapytania? Zdecyduje Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie spółki JSW Koks podejmie decyzję w sprawie jej dalszego istnienia. Taka informacja pojawiła się w raporcie bieżącym opublikowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową. 

Robert Passia

Robert Passia

24 lipca 2026, 09:06

fot: JSW Koks

Koksownia Przyjaźń. Jaka jest przyszłość JSW Koks?

fot: JSW Koks

Walne Zgromadzenie spółki JSW Koks podejmie decyzję w sprawie jej dalszego istnienia. Taka informacja pojawiła się w raporcie bieżącym opublikowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową. 

JSW Koks to spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia jest wymogiem prawnym - wynika z art. 397 Kodeksu spółek handlowych. Należy je zwołać, jeśli sprawozdanie finansowe sporządzone przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Nie oznacza to jeszcze likwidacji JSW Koks. Właściciel będzie musiał jednak podjąć o ewentualnym planie naprawczym, pokryciu strat czy restrukturyzacji zadłużenia. Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW KOKS przyjęło już uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki. 

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Zgodnie z raportem Jastrzębskiej Spółki Węglowej za II kwartał 2026 roku, sprzedaż węgla ogółem wyniosła 2,97 mln ton. Był to wzrost o 1,1 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału, ale też spadek o 0,9 proc. porównując rok do roku. Sprzedano 2,41 mln ton węgla koksowego, co było spadkiem o 0,8 proc. kwartał do kwartału i o 2 proc. rok do roku. 

 

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