Energetyka

Przy budowie elektrowni jądrowej potrzeba zakwaterowania 13 tys. pracowników

W szczytowym momencie budowy elektrowni Lubiatowo-Kopalino dla pracowników potrzebnych będzie 13 tys. miejsc noclegowych. Obecny lokalny potencjał to ok. 9 tys. miejsc; braki ma uzupełnić m.in. zabudowa modułowa - wynika z raportu Agencji Rozwoju Pomorza.

Pap

17 czerwca 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

Polski Atom

W szczytowym momencie budowy elektrowni Lubiatowo-Kopalino dla pracowników potrzebnych będzie 13 tys. miejsc noclegowych. Obecny lokalny potencjał to ok. 9 tys. miejsc; braki ma uzupełnić m.in. zabudowa modułowa - wynika z raportu Agencji Rozwoju Pomorza.

Prezentacja raportu dotyczącego bazy zakwaterowania dla pracowników budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu odbyła się w środę w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza (ARP).

Jak poinformował współautor dokumentu Tomasz Grabowski z ARP, badanie miało ocenić infrastrukturę noclegową w powiatach: puckim, wejherowskim i lęborskim.

- Wyzwanie jest dość spore. Chodzi o zakwaterowanie w piku nawet 13 tysięcy pracowników elektrowni atomowej. Ta baza musi objąć tę liczbę, a równolegle trzeba skoordynować dojazdy i komunikację - zaznaczył Grabowski.

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Analiza wykazała dużą gotowość lokalnych właścicieli obiektów turystycznych do udziału w projekcie, jednak wyzwaniem pozostają wysokie wymagania inwestora.

- Jeżeli chodzi o standardy zakwaterowania inwestora, są one dość wyśrubowane. Mówimy o maksymalnie dwuosobowych pokojach z łazienką. Ten dotychczasowy standard turystyczny w pewnym sensie odbiega więc od wymogów zakwaterowania pracowniczego na lata - wyjaśnił współautor raportu.

Z analizy ARP wynika, że przy uwzględnieniu obecnej infrastruktury, lokalny potencjał noclegowy wynosi około 9 tys. miejsc. Grabowski zastrzegł jednak, że ostateczna wielkość tego zasobu będzie zależeć od warunków finansowych zaproponowanych właścicielom obiektów przez inwestora. Aby pokryć zapotrzebowanie na brakujące miejsca, autorzy opracowania rekomendują wariant mieszany.

- Rekomendujemy wariant, w którym rozproszony zasób noclegowy uzupełniamy zabudową modułową. W ramach raportu zidentyfikowaliśmy siedem terenów inwestycyjnych, które mają już gotowe uwarunkowania prawne pod mieszkalnictwo - wskazał Grabowski, dodając, że kluczowe znaczenie w strukturze noclegowej i transportowej będzie odgrywać Łeba.

Wiceprezes PEJ Michał Olszewski podkreślił, że przy tak dużej inwestycji stworzenie nowej bazy jest koniecznością, a spółka zakontraktowała już projekt na tysiąc miejsc noclegowych bezpośrednio na terenie inwestycji. Zapewnił, że standardy zakwaterowania będą jeszcze szczegółowo omawiane z konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Spółka chce uniknąć chaotycznych zmian urbanistycznych, dlatego pod uwagę brane są również lokalizacje bardziej oddalone, w tym gmina Puck.

Olszewski poinformował także o zaawansowaniu prac infrastrukturalnych. Obecnie w rejonie inwestycji realizowane są m.in. roboty drogowe i kolejowe. Według zapowiedzi wiceprezesa PEJ, przekazanie placu budowy konsorcjum nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.

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