Ponad 6 mln podróżnych obsłużyły dotychczas Polskie Linie Lotnicze LOT na lotnisku w podkatowickich Pyrzowicach. We wtorek minęła 60. rocznica uruchomienia przez tego przewoźnika rejsów pomiędzy Warszawą a Pyrzowicami.

Ponad 6 mln podróżnych obsłużyły dotychczas Polskie Linie Lotnicze LOT na lotnisku w podkatowickich Pyrzowicach. We wtorek minęła 60. rocznica uruchomienia przez tego przewoźnika rejsów pomiędzy Warszawą a Pyrzowicami.

6 października 1966 r. PLL LOT zainaugurowały połączenie z Warszawy do Katowic, co zapoczątkowało historię lotnictwa komunikacyjnego na pyrzowickim lotnisku. Pierwszy rejs wykonał Ił-14P, który do Pyrzowic przywiózł 24 osoby, a z powrotem do stolicy tą samą maszyną poleciało 23 podróżnych.

- To też pokazuje, jak to lotnictwo się rozwija (...). Dzisiaj samoloty, którymi pasażerowie latają na wakacje, zabierają do 294 pasażerów, a te, którymi latamy do Warszawy - od 100 do 186 pasażerów - powiedział rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Przypomniał, że historia obecności narodowego przewoźnika na Górnym Śląsku sięga znacznie dalej, niż uruchomienie połączenia z Pyrzowicami.

- Pierwszą trasą międzynarodową uruchomioną przez LOT była trasa z Katowic-Muchowca przez Brno do Wiednia i było to w 1929 r. - przypomniał.

Gratulując przedstawicielom Katowice Airport tego, jak rozwinęło się to lotnisko, wskazał, że oprócz połączeń PLL LOT z Warszawą, linie te rozwijają również siatkę połączeń czarterowych z Pyrzowic. LOT wykonuje tygodniowo średnio 66 operacji w Katowice Airport. Dodał, że to drugi wynik po Warszawie. W latach 1929-1958 (z przerwą na czas II wojny światowej) samoloty LOT-u obsługiwały konurbację górnośląsko-zagłębiowską z lotniska na Muchowcu w Katowicach.

W czerwcu 1958 r. rejsy zawieszono ze względu na szkody górnicze. Przywrócenie ruchu lotniczego do ówczesnego województwa katowickiego zajęło osiem lat. Operacje przeniesiono na oddalone o 30 km na północ lotnisko w Pyrzowicach, użytkowane przez 39 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. W południowo-zachodniej części portu wybudowano terminal pasażerski o powierzchni 550 m kw., płytę postojową i parking.

Przez 60 lat LOT obsłużył na lotnisku w Pyrzowicach ponad 6 mln osób. Z siatki połączeń podkatowickiego lotniska w latach 1966-2026 skorzystało 79,4 mln podróżnych.

- LOT jest dla nas bardzo ważnym, kluczowym przewoźnikiem. Połączenie do Warszawy jest najstarszą realizowaną z Pyrzowic trasą w siatce połączeń Katowice Airport - zaznaczył rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.

Dyrektor podkatowickiego portu Paweł Wojda przypomniał, że najstarsze regularne połączenie umożliwia wielu pasażerom podróż z Pyrzowic do Warszawy, a stamtąd do wielu miejsc na świecie. Takie loty na trasie Pyrzowice-Warszawa odbywają się kilka razy dziennie. LOT uczestniczy też w wielu operacjach czarterowych na podkatowickim lotnisku.

Touroperatorzy, którzy korzystają z nowoczesnej floty tego przewoźnika, realizują dalekodystansowe operacje m.in. na Dominikanę, do Meksyku, Wenezueli i Wietnamu. Polskie Linie Lotnicze LOT to jeden z najstarszych przewoźników lotniczych na świecie - działają od 1929 r.

W 2025 r. przewiozły 11,7 mln podróżnych, o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej; w 2024 r. było to 10,7 mln pasażerów. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem, z pakietem 30,7 proc., jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 7,3 mln pasażerów. Prognoza na ten rok zakłada obsłużenie około 7,9 mln podróżnych, co byłoby najlepszym wynikiem w historii lotniska. Port w Pyrzowicach jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w Polsce.