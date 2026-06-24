Górnictwo

Przewodniczący rady nadzorczej JSW zrezygnował z funkcji

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej Łukasz Czopik złożył rezygnację z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ze skutkiem na 30 czerwca 2026 r. - poinformowała w środę JSW.

Pap

24 czerwca 2026, 15:57
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: JSW SA

Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest jedynym w Unii Europejskiej producentem węgla koksowego

fot: JSW SA

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej Łukasz Czopik złożył rezygnację z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ze skutkiem na 30 czerwca 2026 r. - poinformowała w środę JSW.

Jak wskazano w komunikacie, Łukasz Czopik uzasadnił swoją decyzję podjęciem nowych obowiązków zawodowych.

W połowie czerwca Tauron poinformował, że rada nadzorcza spółki powołała z dniem 1 lipca Łukasza Czopika w skład zarządu, powierzając mu funkcję wiceprezesa ds. zgodności i ciągłości działania operacyjnego.

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

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