Energetyka

Przewodniczący Rady Nadzorczej JSW będzie wiceprezesem energetycznej spółki

Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia z dniem  1 lipca 2026 roku powołała Łukasza Czopika na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. zgodności i ciągłości działania operacyjnego. Czopik to wieloletni menadżer z doświadczeniem zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. 

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

15 czerwca 2026, 17:35
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Elektrownia Jaworzno

fot: Tauron

Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia z dniem  1 lipca 2026 roku powołała Łukasza Czopika na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. zgodności i ciągłości działania operacyjnego. Czopik to wieloletni menadżer z doświadczeniem zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. 

Łukasz Czopik posiada tytuł doktora nauk technicznych z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury technicznej nadany przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie z wyróżnieniem uzyskał tytuł magistra prawa.   

- Ukończył również liczne studia podyplomowe z zakresu kontroli finansowej i audytu, rachunkowości oraz zarządzania w administracji publicznej, a także studia MBA organizowane przez Institut d'Administration des Entreprises Aix-Marseille oraz Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym oraz ma bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek kapitałowych – podaje w komunikacie Tauron Polska Energia. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. 

Łukasz Czopik pracował m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie pełnił funkcje dyrektora generalnego urzędu, sekretarza województwa oraz dyrektora wydziału zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego. 

W okresie 2013-2019 był  prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Od 2019 do 2022 roku pracował jako dyrektor zarządzający, wiceprezes ds. finansowych klubu sportowego GKS GieKSa Katowice, natomiast w latach 2022-2024 pełnił funkcję wicemarszałka województwa śląskiego.

W okresie 2024-2026 był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. 

Aktualnie Łukasz Czopik pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz w Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego.
 

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