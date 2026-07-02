Kierowcy podróżujący trasą S1 zyskają nowe miejsca do odpoczynku – informują w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przetargu na wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy MOP-ów wpłynęły dwie oferty, obecnie trwa ich analiza i ocena.

Kierowcy podróżujący trasą S1 zyskają nowe miejsca do odpoczynku – informują w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przetargu na wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy MOP-ów wpłynęły dwie oferty, obecnie trwa ich analiza i ocena.

Dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych na drodze ekspresowej S1 powstaną na odcinku Żywiec Browar – Węgierska Górka. W przetargu na wykonanie niezbędnej dokumentacji wpłynęły dwie oferty – katowickiej firmy TRAKT na kwotę ponad 1,4 mln zł i warszawskiej firmy Value Engineering na kwotę ponad 2 mln zł. Obecnie trwa analiza i ocena złożonych ofert.

- Planowane obiekty uzupełnią brakującą infrastrukturę dla podróżnych na istniejącym odcinku w kierunku granicy państwa w Zwardoniu. Obiekty zaprojektowane zostaną po obu stronach drogi. Zachowamy rezerwę terenu pod późniejszą dobudowę drugiej jezdni S1 – informuje Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak tłumaczą w GDDKiA wyłoniony w przetargu wykonawca przygotuje dokumentację niezbędną do budowy dwóch MOP-ów. Jego zadaniem będzie również uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę.

- Projektant przygotuje również propozycje połączenia MOP-ów z drogą ekspresową. Przeanalizuje także możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), aby obniżyć koszty energii elektrycznej – dodaje Marcin Twardysko z GDDKiA.

Co powstanie na nowych MOP-ach przy trasie S1?

Nowe MOP-y na trasie S1 zostaną wyposażone w miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych oraz autokarów. Powstaną też specjalne stanowiska dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym. Użytkownicy samochodów elektrycznych (osobowych i ciężarowych) będą mogli skorzystać z miejsc, przy których znajdować się będą ładowarki. Powstaną także wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Przewidziana zostanie rezerwa terenu pod dodatkowe stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych. Wykonawca zaprojektuje też stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów. Ostateczna liczba miejsc parkingowych znana będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

- Na obu MOP-ach powstaną strefy wypoczynkowe z zadaszonymi wiatami, ławkami i stołami, a dla najmłodszych ogrodzone place zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Kierowcy i pasażerowie będą mieć do dyspozycji toalety wraz z prysznicem – wskazuje Marcin Twardysko.

Będą także udogodnienia dla kierowców samochodów ciężarowych. Powstanie rampa do odśnieżania i odladzania takich pojazdów. Takie potrzeby – jak zaznaczają w GDDKiA – zgłaszają kierowcy ciężarówek oraz firmy przewozowe.

Kiedy powstaną nowe MOP-y przy trasie S1?

Umowa z wybranym wykonawcą obejmie wykonanie dokumentacji projektowej MOP-ów (w terminie do 26 miesięcy) oraz wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową.

- Budowę MOP-ów planujemy na lata 2029-2030, a dokładny termin uzależniony jest m.in. od uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wyłonienia wykonawcy prac budowlanych zaznacza Marcin Twardysko.

Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice z granicą w Zwardoniu

Droga ekspresowa S1 połączy autostradę A1 w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu, gdzie jej przedłużeniem jest słowacka autostrada D3 w kierunku Żyliny i Skalite. Po zakończeniu wszystkich prac trasa będzie liczyć 133 km.

- Dla mieszkańców południa województwa śląskiego oznacza to bezpośrednie i szybkie połączenie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, wygodny dojazd na lotnisko i sprawniejszy przejazd w kierunku północy województwa – zaznaczają w GDDKiA.

Do ukończenia całej trasy pozostał jeszcze tylko jeden odcinek od Mysłowic do Bierunia, który liczy około 10 km. Przewidywany termin oddania tego odcinka do ruchu to III kwartał 2027 r. Prace trwają jeszcze także na odcinku Bieruń – Oświęcim, ale mogą z niego już korzystać kierowcy. W marcu 2026 r. udostępniono ten odcinek „na zasadzie przejezdności” – są pewne ograniczenia, a organizacja ruchu jest tymczasowa. Pełne zakończenie tego odcinka planowane jest w IV kwartale 2026 r.