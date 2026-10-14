Gospodarka

Przemysł obronny jest motorem napędowym polskiej gospodarki

W Katowicach odbywa się konferencja „Przemysł dla obronności”. Dyskusja dotyczy m.in. strategii odporności państwa, nowoczesnych technologii, zdolności produkcyjnych i tego, czy firmy są gotowe na nowy portfel zamówień. Wydarzenie odbywa się 14 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Monika Krezel

Monika Krężel

14 października 2026, 12:40
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Konferencja o przemyśle obronnym odbywa się w Katowicach

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W Katowicach odbywa się konferencja „Przemysł dla obronności”. Dyskusja dotyczy m.in. strategii odporności państwa, nowoczesnych technologii, zdolności produkcyjnych i tego, czy firmy są gotowe na nowy portfel zamówień. Wydarzenie odbywa się 14 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Przemysł jest fundamentem bezpieczeństwa – taki wniosek wysuwa się z debaty inauguracyjnej odbywającej się w ramach konferencji „Przemysł dla obronności”.

- Mamy w Polsce silny i rozwinięty przemysł, a także firmy, które potrafią się zmieniać i wykorzystywać swoje kompetencje. Dzisiaj chcemy, by one działały także na rzecz obronności - mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizatora wydarzenia.

Do uczestników konferencji list wystosował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. „Realizacja zadań, przed którymi stoimy, wymaga posiadania nowoczesnego przemysłu. Rozbudowa sił produkcyjnych, wzmacnianie technologii to fundamenty rozwoju” – napisał w liście minister.

- Jeszcze dwa lata temu toczyliśmy dyskusję, dlaczego polski przemysł jest taki niedoinwestowany. Dzisiaj mówimy o wyzwaniach bezpieczeństwa i inwestycjach w obronność. Przemysł zbrojeniowy jest napędem gospodarki państwa i gwarantem bezpieczeństwa. Przyznaliśmy na to potężne środki - mówił Konrad Gołota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podczas debaty inauguracyjnej.

Być wśród najlepszych europejskich firm

Arkadiusz Sułek, prezes zarządu spółki Chrobry podkreślał, że w ostatnim roku Polska stworzyła ekosystem, dzięki któremu ruszono z zamówieniami dla przemysłu obronnego. - Wokół Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest ekosystem firm dostarczających cały łańcuch dostaw. Dzisiaj powinniśmy budować nie tylko fabryki, ale i kompetencje - mówił Arkadiusz Sułek.

Podczas debaty Mateusz Rzeszowski, dyrektor działu inwestycji i współpracy międzynarodowej KSSE przypomniał, że KSSE wspiera sektor defence, jeśli chodzi o uzbrojenia i amunicję. - Teraz firmy rozwijają się w kierunku defance i dual use – zaznaczył.

- Inwestowanie w bezpieczeństwo to inwestowanie w rozwój - mówił z kolei Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. - Będziemy podpisywać kolejne umowy o wartości milionów złotych. Musimy też odejść od budowy fabryk na rzecz centrów kompetencji produkcyjnych i usługowych. Ważne jest także to, że ideą jest, by wspierać polski przemysł - dodał.

W skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej wchodzą m.in. siemianowicki Rosomak oraz Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy w Gliwicach.

Prezes Leszkiewicz mówił także, iż w Polsce mamy dominujący model państwowy, ale potrzebujemy partnerów, kooperantów.

- PGZ nie chce być monopolistą, szuka partnerów. Mamy cel, by wejść do pierwszej dziesiątki firm w państwach europejskich, może się nam to uda już w listopadzie - powiedział.

Powiązane tematy:

przemysł obronny obronność branża zbrojeniowa

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Transport

Euroterminal Sławków rozbuduje polskie konsorcjum. Kolejny krok do podwojenia przeładunków

Euroterminal Sławków, należący do Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, wybrał generalnego wykonawcę nowej płyty kontenerowej TK-2. Kontrakt o wartości blisko 88 mln zł brutto podpisało polskie konsorcjum NDI S.A. i NDI SOPOT S.A – informują w ARP. Inwestycja ma niemal podwoić możliwości przeładunkowe jednego z najważniejszych suchych portów w Polsce.

Transport

Kolejne informacje w sprawie spółki działającej dla górnictwa

Sędzia-komisarz uchylił dotychczasowe terminy dotyczące składania i opiniowania propozycji układowych PKP Cargo. Dalsze decyzje dotyczące harmonogramu postępowania, w tym głosowania nad układem, mają zostać podjęte po 4 grudnia 2026 r. - poinformowała spółka w poniedziałek.

Transport

Pracująca dla kopalń spółka złożyła wniosek o zmianę harmonogramu prac nad propozycjami układowymi

Zarządca PKP Cargo złożył do Sędziego-Komisarza wniosek o zmianę harmonogramu prac nad propozycjami układowymi - podała spółka w komunikacie. Dodatkowo, EBI w porozumieniu z BGK, PKO BP i Bankiem Pekao złożyło wniosek o przedłużenie terminu na złożenie propozycji układowych do 15 grudnia 2026 roku.

Gospodarka

Konkurencyjność, transformacja, bezpieczeństwo. Przemysł spotyka się w Katowicach

Katowice ponownie staną się stolicą debaty o przyszłości przemysłu w Polsce i Europie. Rozpoczęła się rejestracja na Forum Nowego Przemysłu, jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych kluczowym z perspektywy gospodarczej zagadnieniom, które odbędzie się 13-14 października 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. 