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Przejazdy kolejowe powinny być monitorowane, a wszyscy kierowcy popełniający wykroczenia karani

Poprawienie bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych wymaga zainstalowania tam urządzeń monitorujących, dzięki którym kierowcy popełniający wykroczenia byliby automatycznie karani - przekazał prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

Pap

11 września 2026, 10:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Sukcesywna modernizacja przejazdów jest konieczna

fot: Krystian Krawczyk

Poprawienie bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych wymaga zainstalowania tam urządzeń monitorujących, dzięki którym kierowcy popełniający wykroczenia byliby automatycznie karani - przekazał prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

"Od lat publicznie postuluję wyposażenie przejazdów w urządzenia automatycznego monitoringu. Jestem przekonany, że wyposażenie w nie - na początek 500 zdefiniowanych przejazdów znacząco poprawi bezpieczeństwo. Konieczne jest do tego stworzenie w Polsce takiego otoczenia prawnego, które zapewni budowę, eksploatację systemu, ale również dyscyplinowanie kierowców poprzez nakładanie mandatów" - wskazał Góra.

Konieczna sukcesywna modernizacja przejazdów

Dodał, że automatycznemu egzekwowaniu przepisów powinna towarzyszyć sukcesywna modernizacja przejazdów i podnoszenie ich kategorii. Tam, gdzie poziom ryzyka i natężenie ruchu są najwyższe, powinno się budować skrzyżowania dwupoziomowe.

Prezes UTK poinformował, że wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią ponad 37 proc. wszystkich tragicznych zdarzeń oraz odpowiadają za blisko 25 proc. śmiertelnych ofiar wypadków na kolei. W 2025 r. na przejazdach i dojściach do peronów doszło do 186 wypadków, a do końca sierpnia 2026 r. było ich już 138.

Wzrostu liczby wypadków można upatrywać w kilku czynnikach. 

"Pociągów jest więcej, a także uruchamiane są połączenia na trasach, na których wcześniej ruchu kolejowego nie było lub był mniej intensywny. Przy tym pociągi, w szczególności pasażerskie, poruszają się z większymi prędkościami, co wynika z systematycznej wymiany taboru kolejowego na nowszy" - zauważył.

UTK przekazał, że przez siedem miesięcy tego roku praca eksploatacyjna tylko w przewozach pasażerskich osiągnęła poziom 139,7 mln tzw. pociągokilometrów i wzrosła o ponad 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Z danych urzędu wynika, że najczęstszą przyczyną wypadków na przejazdach jest nieprawidłowe zachowanie uczestników ruchu drogowego.

"Kierowcy nie zatrzymują się przed przejazdem mimo sprawnie działających sygnalizatorów, pieszy wchodzi, a pojazd drogowy wjeżdża w strefę niebezpieczną przejazdu, mimo że nadjeżdża pociąg. Użytkownicy przejazdów naruszają przepisy ruchu drogowego i nie stosują się do znaków, sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz oznakowania poziomego, kierowcy zatrzymują pojazdy zbyt blisko toru lub w skrajni taboru, a także wjeżdżają na przejazd w ostatniej chwili" - wymienił szef urzędu.

Ze statystyk obejmujących ubiegły rok wynika, że najbardziej niebezpieczne są przejazdy kategorii D - zabezpieczone tzw. krzyżem św. Andrzeja i ewentualnie dodatkowo znakiem "stop". Na tych przejazdach najczęściej dochodziło do wypadków - w 2025 r. było ich 107, do końca sierpnia tego roku 89. Drugie w kolejności są przejazdy kategorii C - wyposażone jedynie w sygnalizatory drogowe. W 2025 r. doszło na nich do 41 wypadków. W tym roku, do końca sierpnia, było ich 21. Na przejeździe tej kategorii doszło w środę do wypadku w Sokolnikach Suchych.

W ocenie Góry poprawy wymaga również jakość i zakres prowadzonych szkoleń kierowców - tak by w pełni uwzględniały one problematykę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Szef urzędu zwrócił uwagę, że kierowcy zawodowi powinni podlegać cyklicznym szkoleniom, tak jak maszyniści kolejowi.

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