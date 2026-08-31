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Górnictwo

Protestujący górnicy z kopalni Wujek rozważają głodówkę

Nadal trwa protest porannej zmiany w kopalni Wujek. Górnicy przystąpili do niego w poniedziałek rano 31 sierpnia. „Dochodzą do nas głosy, że chcą zaostrzyć protest i wprowadzić głodówkę” – mówi Damian Hacaś, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w KWK Wujek.

Monika Krezel

Monika Krężel

31 sierpnia 2026, 12:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Trwa podziemny protest w kopalni Wujek

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Nadal trwa protest porannej zmiany w kopalni Wujek. Górnicy przystąpili do niego w poniedziałek rano 31 sierpnia. „Dochodzą do nas głosy, że chcą zaostrzyć protest i wprowadzić głodówkę” – mówi Damian Hacaś, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w KWK Wujek.

W poniedziałek rano górnicy zjechali na poranną zmianę, ale nie podjęli pracy. To kontynuacja piątkowego protestu. W piątek 28 sierpnia w kopalni Wujek, części Polskiej Grupy Górniczej,  rozpoczął się protest w obronie dyrektora Oddziału KWK w Likwidacji Tomasza Dudy. 

- W poniedziałek rano przyjechało dwóch wiceprezesów z PGG, ale rozmawiali tylko z dyrekcją kopalni. Ze stroną społeczną nikt nie rozmawiał, a my jesteśmy gotowi do rozmów – zwraca uwagę Damian Hacaś, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w KWK Wujek. – Dochodzą do nas głosy, że protestujący chcą zaostrzyć protest i wprowadzić głodówkę. Przypuszczamy, że kolejna zmiana też przyłączy się do protestu, z wyjątkiem oczywiście tych osób, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zakładu – podkreśla.

Polska Grupa Górnicza potwierdziła, że podziemny protest górników został wznowiony i że górnicy zjechali na poranną zmianę, ale nie podjęli pracy. W piątkowym komunikacie spółka górnicza zapewniła, że jest otwarta na dialog ze stroną społeczną i współpracę przy trudnych procesach likwidacyjnych kopalń PGG..


 

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