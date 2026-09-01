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Górnictwo

Protest w kopalni Wujek. Trzech górników rozpoczęło głodówkę

W kopalni Wujek nadal trwa protest załogi. Na powierzchnię wyjechała nocna zmiana, która też protestowała. Z informacji uzyskanych od związkowców z WZZ „Sierpień 80” wynika, że do rotacyjnego protestu dołączyła poranna zmiana, która zjechała na dół. Trzech pracowników rozpoczęło głodówkę.

Monika Krezel

Monika Krężel

1 września 2026, 07:46
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Kolejny dzień protestu w kopalni Wujek

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W kopalni Wujek nadal trwa protest załogi. Na powierzchnię wyjechała nocna zmiana, która też protestowała. Z informacji uzyskanych od związkowców z WZZ „Sierpień 80” wynika, że do rotacyjnego protestu dołączyła poranna zmiana, która zjechała na dół. Trzech pracowników rozpoczęło głodówkę.

Przypomnijmy. Górnicy przystąpili do protestu w poniedziałek rano 31 sierpnia. Ale już w piątek 28 sierpnia w kopalni Wujek, części Polskiej Grupy Górniczej, rozpoczął się protest w obronie dyrektora Oddziału KWK w Likwidacji Tomasza Dudy. 

Protest trwał cały poniedziałek, górnicy rozważali nawet rozpoczęcie głodówki.

 – Nocna zmiana po 7,5 godzinie wyjechała na powierzchnię, też protestowała. Po południu do protestujących zjechał przedstawiciel dyrekcji - mówi Damian Hacaś, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w KWK Wujek. - Poranna zmiana też dołączyła do protestu. Trzech pracowników zdecydowało się na jego zaostrzenie i rozpoczęło głodówkę. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, bo zdrowie jest najważniejsze. Dziś początek roku szkolnego, ci ludzie, zamiast być ze swoimi dziećmi, protestują - dodaje.

Przed kopalnią już w poniedziałek gromadzili się górnicy z innych kopalń. – Przyjechali, by nas wspierać – mówi Damian Hacaś.

Wczoraj rano na kopalni pojawili się też przedstawiciele PGG.

PGG na bieżąco śledzi sytuację. 

- Ze swej strony chciałbym jeszcze raz podkreślić, że sam strajk jest strajkiem nielegalnym, ale będziemy dążyć do tego, by porozumieć się z załogą - podkreśla wiceprezes Wacławek. - Chcemy zagwarantować załodze, że jest bezpieczna pod kątem wynagrodzenia, zatrudnienia, ale i tego, że będziemy własnymi siłami realizować proces likwidacji. Tutaj nikt naprawdę nie ma zamiaru żadnych firm obcych do tego procesu dopuścić. Chcemy wykonywać - w sposób jak najtańszy - sam proces likwidacji, ale przy pełnym wykorzystaniu wszelkich możliwości naszych pracowników i zasobów, jakimi dysponujemy – powiedział Grzegorz Wacławek, wiceprezes ds. restrukturyzacji PGG.

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