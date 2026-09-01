Protest w kopalni Wujek. Trzech górników rozpoczęło głodówkę

W kopalni Wujek nadal trwa protest załogi. Na powierzchnię wyjechała nocna zmiana, która też protestowała. Z informacji uzyskanych od związkowców z WZZ „Sierpień 80” wynika, że do rotacyjnego protestu dołączyła poranna zmiana, która zjechała na dół. Trzech pracowników rozpoczęło głodówkę.

W kopalni Wujek nadal trwa protest załogi. Na powierzchnię wyjechała nocna zmiana, która też protestowała. Z informacji uzyskanych od związkowców z WZZ „Sierpień 80” wynika, że do rotacyjnego protestu dołączyła poranna zmiana, która zjechała na dół. Trzech pracowników rozpoczęło głodówkę.

Przypomnijmy. Górnicy przystąpili do protestu w poniedziałek rano 31 sierpnia. Ale już w piątek 28 sierpnia w kopalni Wujek, części Polskiej Grupy Górniczej, rozpoczął się protest w obronie dyrektora Oddziału KWK w Likwidacji Tomasza Dudy.

Protest trwał cały poniedziałek, górnicy rozważali nawet rozpoczęcie głodówki.

– Nocna zmiana po 7,5 godzinie wyjechała na powierzchnię, też protestowała. Po południu do protestujących zjechał przedstawiciel dyrekcji - mówi Damian Hacaś, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w KWK Wujek. - Poranna zmiana też dołączyła do protestu. Trzech pracowników zdecydowało się na jego zaostrzenie i rozpoczęło głodówkę. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, bo zdrowie jest najważniejsze. Dziś początek roku szkolnego, ci ludzie, zamiast być ze swoimi dziećmi, protestują - dodaje.

Przed kopalnią już w poniedziałek gromadzili się górnicy z innych kopalń. – Przyjechali, by nas wspierać – mówi Damian Hacaś.

Wczoraj rano na kopalni pojawili się też przedstawiciele PGG.

PGG na bieżąco śledzi sytuację.