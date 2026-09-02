Program osłonowy w JSW realizowany zgodnie z planem! Spółka zaprzecza nieprawdziwym informacjom
Ponad 2 tys. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystało już z urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a 668 osób zdecydowało się na jednorazowe odprawy pieniężne. Program osłonowy w JSW przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, z uwzględnieniem sytuacji kadrowej i potrzeb poszczególnych zakładów. W mediach społecznościowych pokazały się informacje wprowadzające pracowników w błąd.
fot: JSW/Lach
Kopalnia Pniówek, JSW
fot: JSW/Lach
Ponad 2 tys. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystało już z urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a 668 osób zdecydowało się na jednorazowe odprawy pieniężne. Program osłonowy w JSW przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, z uwzględnieniem sytuacji kadrowej i potrzeb poszczególnych zakładów. W mediach społecznościowych pokazały się informacje wprowadzające pracowników w błąd.
Do 31 sierpnia 2026 roku na urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla odeszło łącznie 2 033 pracowników JSW. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało natomiast 668 osób - informuje JSW w najnowszym komunikacie.
W mediach społecznościowych, na profilu jednego ze związków zawodowych ukazały się informacje o rzekomym wstrzymaniu programu. To wprowadzanie pracowników w błąd.
Spółka informuje, że proces jest prowadzony tak, aby odejścia pracowników nie zakłócały funkcjonowania zakładów i pozwalały zachować bezpieczeństwo pracy. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji kadrowej oraz potrzeb danego zakładu. Ostateczną zgodę na odejście pracownika wydaje dyrektor zakładu.
Zgodnie z przyjętymi założeniami w 2026 roku z urlopów górniczych w JSW może skorzystać 3 092 pracowników. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla osób, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało nie więcej niż pięć lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynosić do czterech lat - czytamy w komunikacie.
Program osłonowy ma objąć łącznie 4 248 pracowników JSW
Obejmuje on urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne.
Dane na koniec sierpnia pokazują, że realizacja programu przebiega zgodnie z planem. Kolejne odejścia będą następowały sukcesywnie, przy zachowaniu równowagi między realizacją programu osłonowego a koniecznością zapewnienia odpowiedniej obsady, ciągłości funkcjonowania i bezpieczeństwa pracy zakładów JSW - informuje spółka.