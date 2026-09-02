Ponad 2 tys. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystało już z urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a 668 osób zdecydowało się na jednorazowe odprawy pieniężne. Program osłonowy w JSW przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, z uwzględnieniem sytuacji kadrowej i potrzeb poszczególnych zakładów. W mediach społecznościowych pokazały się informacje wprowadzające pracowników w błąd.

Ponad 2 tys. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystało już z urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a 668 osób zdecydowało się na jednorazowe odprawy pieniężne. Program osłonowy w JSW przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, z uwzględnieniem sytuacji kadrowej i potrzeb poszczególnych zakładów. W mediach społecznościowych pokazały się informacje wprowadzające pracowników w błąd.

Do 31 sierpnia 2026 roku na urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla odeszło łącznie 2 033 pracowników JSW. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało natomiast 668 osób - informuje JSW w najnowszym komunikacie.

W mediach społecznościowych, na profilu jednego ze związków zawodowych ukazały się informacje o rzekomym wstrzymaniu programu. To wprowadzanie pracowników w błąd.

Spółka informuje, że proces jest prowadzony tak, aby odejścia pracowników nie zakłócały funkcjonowania zakładów i pozwalały zachować bezpieczeństwo pracy. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji kadrowej oraz potrzeb danego zakładu. Ostateczną zgodę na odejście pracownika wydaje dyrektor zakładu.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w 2026 roku z urlopów górniczych w JSW może skorzystać 3 092 pracowników. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla osób, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało nie więcej niż pięć lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynosić do czterech lat - czytamy w komunikacie.

Program osłonowy ma objąć łącznie 4 248 pracowników JSW

Obejmuje on urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne.