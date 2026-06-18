Ponad 556 tys. domów poddano termomodernizacji w latach 2024-2025 dzięki programowi "Czyste Powietrze" - przekazała w czwartek ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że w przyszłym tygodniu na Komitet Stały Rady Ministrów trafi projekt ustawy, który ma chronić beneficjentów.

Ponad 556 tys. domów poddano termomodernizacji w latach 2024-2025 dzięki programowi "Czyste Powietrze" - przekazała w czwartek ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że w przyszłym tygodniu na Komitet Stały Rady Ministrów trafi projekt ustawy, który ma chronić beneficjentów.

Z programu "Czyste Powietrze" właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotacje do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne, np. pompy ciepła, a także do termomodernizacji budynku.

Wymieniono 466 tys. nieefektywnych źródeł ciepła

W czwartek w Sejmie ministra Hennig-Kloska poinformowała, że w latach 2024-2025 program objął ponad 566 tys. domów, wymieniono 466 tys. nieefektywnych źródeł ciepła. Zwróciła uwagę, że rocznie na "Czyste Powietrze" przeznaczane jest 6 mld zł. Przekazała też, że projekt ustawy, która "ma pomóc beneficjentom, którzy padli ofiarami nieuczciwych praktyk wykonawców, firm, które wyłudzały od nich pieniądze" w przyszłym tygodniu będzie skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów.

Szefowa MKiŚ odniosła się też do innych kwestii, m.in. przydomowych magazynów energii. - Kiedy rozpoczynała się kadencja obecnej koalicji w systemie funkcjonowało 5 tys. przydomowych magazynów energii (...). Na koniec ubiegłego roku w Polsce funkcjonuje już 120 tys. przydomowych magazynów energii. Obraliśmy cel na tę kadencję, 200 tys. tego typu magazynów - powiedziała ministra.

Zwróciła uwagę na wzrost liczby zarejestrowanych spółdzielni energetycznych. Zaznaczyła, że kiedy obejmowała urząd było 18 takich podmiotów, natomiast obecnie jest ich 700.

- Szykujemy duży program, który ma te spółdzielnie wypełnić konkretnymi programami inwestycyjnymi (...). W pierwszej kolejności przygotowaliśmy 80 mln zł na wsparcie przedinwestycyjne, na przygotowanie projektów inwestycyjnych - dodała Hennig-Kloska. Poinformowała, że resort chce jesienią zawnioskować do Funduszu Modernizacyjnego o miliard złotych dofinansowania jeszcze do tego typu projektów.

Szefowa MKiŚ zapowiedziała też dwa nowe programy termomodernizacyjne, które mają ruszyć w okolicach III kwartału 2026 r. Pierwszy to program termomodernizacji szpitali, a drugi - budynków wielorodzinnych na obszarach wiejskich. Ministra wyjaśniła, że chodzi o "tzw. tereny obszarów po PGR-owskich".

Z końcem marca 2025 r., po czterech miesiącach przerwy, ruszyła nowa odsłona programu "Czyste Powietrze". Przedstawiciele NFOŚiGW oraz resortu klimatu przekonywali, że to nieprawidłowości miały być głównym powodem czasowego wstrzymania przyjmowania wniosków. Dlatego program przeszedł reformę; m.in. teraz dotację na termomodernizację można otrzymać na jeden dom, trzeba też udowodnić, że jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości przez minimum trzy lata (z wyjątkiem spadków). Nowością w programie jest też konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego budynku jeszcze przed jego termomodernizacją, a po niej trzeba przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej, które wykaże oszczędności zużycia energii.